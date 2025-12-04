Los alarmantes antecedentes del adolescente implicado en el homicidio de Jean Claude Bossard

Durante el Congreso de Seguridad realizado este jueves 4 de diciembre en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán entregó información sobre el prontuario judicial de uno de los implicados en el reciente homicidio de Jean Claude Bossard, ocurrido el pasado 2 de diciembre en el norte de la capital.

(Lea también: ¿Qué se sabe de la banda de la moto naranja, señalada de la trágica muerte de Jean-Claude Bossard?)

Galán confirmó que el menor de 16 años había sido capturado previamente, en mayo de este año, por el delito de hurto calificado. En ese primer proceso, el adolescente aceptó los cargos y, como resultado de la decisión judicial, recibió en octubre una sanción de libertad vigilada, una medida contemplada dentro del Código de Infancia y Adolescencia.

El mandatario local señaló que, a pesar de encontrarse bajo esta sanción judicial y a solo dos meses de habérsele impuesto, el adolescente participó en el crimen que resultó en la muerte de Jean Claude Bossard en el norte de la ciudad. “Esto nos debe llevar a una reflexión, que esta es una persona que ya había sido capturada por un delito en el cual, según la tipificación del mismo, probablemente ocurrió violencia y amenaza con algún tipo de arma a la víctima”, afirmó Galán en su intervención pública.

El Proceso judicial tras el homicidio

Actualmente, el menor deberá acatar la orden de un juez de control de garantías que le impuso internamiento preventivo en un centro especializado.

La Fiscalía, a través de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes, le imputó al joven los siguientes delitos: homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tentativa de hurto calificado (los tres agravados) y falsedad marcaria.

El procesado aceptó los tres primeros cargos, pero negó el delito de falsedad marcaria, según reportes de la Fiscalía.

Los hechos por los que se le señala al menor se registraron en la tarde del 2 de diciembre, en la localidad de Usaquén. Jean Claude Bossard, un hombre de 29 años, caminaba por la zona cuando fue abordado por dos personas en un motocicleta naranja que intentaron robarle sus pertenencias.

Según el reporte policial, la víctima se habría resistido al atraco, lo que desencadenó un forcejeo. Durante la confrontación, uno de los atacantes usó un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones.

El caso ha generado consternación en la capital. El miércoles 3 de diciembre, decenas de ciudadanos, incluyendo familiares y vecinos, realizaron una velatón en el lugar del crimen, pidiendo acciones concretas frente a la inseguridad en la ciudad.