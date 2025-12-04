¿Cuáles serán las restricciones viales en Bogotá por festividades de Velitas y fondo ciclístico?

El próximo domingo 7 de diciembre de 2025, la ciudad de Bogotá y la vía que conecta con el municipio de La Calera experimentarán cierres viales debido a la competencia internacional de ciclismo UCI Gran Fondo World Series Bogotá. La medida, implementada para garantizar la seguridad de los participantes y el público, impactará la movilidad en corredores de alta afluencia durante el puente festivo del día de Velitas.

Juan Camilo Rodríguez, director de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), abordó la situación en diálogo con La W, confirmando los cierres que se presentarán para la entrada y salida de la capital. La controversia surgió inicialmente tras un video compartido por la SDM que indicaba restricciones en puntos neurálgicos de la ciudad.

Según la información proporcionada por la SDM, los cierres incluyen tramos como:

Calle 127: Entre la Carrera 7 y la Autopista Norte.

Autopista Norte: Desde la Calle 127 hasta la salida de Bogotá.

Patios: En el descenso La Calera – Bogotá.

Carrera 7: Entre las Calles 84 y 127.

Pese a la difusión, ciudadanos manifestaron a La W que la claridad sobre los cierres no era completa, lo que implicaba la necesidad de modificar planes de viaje programados para el festivo. El director Rodríguez señaló que se dispondrá de agentes de tránsito para orientar las rutas de desvío y destacó que el evento se desarrollará en horas tempranas con el objetivo de rehabilitar la Autopista Norte con prontitud.

Detalle de la ruta y los tramos que estarán afectados

La carrera internacional recorrerá un circuito que inicia en la Avenida Calle 127 (Parque El Country) y culmina en el mismo punto, abarcando importantes corredores urbanos e intermunicipales.

El recorrido incluye la Avenida Calle 127 (calzada norte), Autopista Norte (calzada lenta y luego rápida oriental), Peaje Los Andes, Vía Bogotá – Tunja hasta Sesquilé, Guatavita, Alto de las Arepas, La Calera, Alto de Patios, Vía La Calera – Bogotá, Avenida Circunvalar, Calle 85, y Carrera 7, antes de retornar al punto de partida.

El corredor más afectado será la vía Bogotá – La Calera, la cual permanecerá cerrada desde el ingreso al municipio hasta el Alto de Patios, en ambos sentidos, mientras los ciclistas completan su regreso a la capital.

Otros corredores experimentarán cierres de naturaleza parcial, incluyendo la Avenida Calle 127, Autopista Norte, Avenida Circunvalar, Calle 85 y la Carrera Séptima. La SDM, entidad que coordina la logística, implementará la administración de los cierres de forma progresiva.

Horarios y recomendaciones

La programación de las restricciones se establece con franjas horarias definidas. Los cierres previos se instalarán entre las 5:00 a. m. y las 7:00 a. m., y la vía se mantendrá bloqueada desde las 7:00 a. m. hasta las 12:00 m., cubriendo el paso por el Alto de Patios y la llegada de los ciclistas a Bogotá.

El cierre de la vía La Calera elimina la posibilidad de tránsito por este corredor durante las horas señaladas. La Secretaría de Movilidad ha dispuesto rutas alternativas para vehículos particulares fuera del recorrido del evento y recomienda la utilización del transporte público, como Transmilenio y el SITP, para desplazamientos cerca de las áreas afectadas.

Se hace un llamado a los ciudadanos y conductores a planear los viajes con anticipación, considerando los horarios de la actividad y evitando trayectos no esenciales por los sectores con restricción. La SDM subraya que la colaboración de los usuarios es fundamental para garantizar la seguridad y el flujo en los corredores alternativos.