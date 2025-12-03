Regresa la ciclovía nocturna navideña en Bogotá: 95 kilómetros de fiesta y bici-karaoke

Bogotá se prepara para la tradicional Ciclovía Nocturna, que tendrá lugar el próximo jueves 11 de diciembre de 2025, desde las 6:00 p. m. y hasta las 12:00 a. m., según información oficial del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Esta actividad, considerada una de las más esperadas de la agenda decembrina, dispondrá de una red de 95,15 kilómetros para el tránsito de peatones y ciclistas, habilitando un amplio circuito de corredores viales en la capital.

La jornada es presentada por la Alcaldía Mayor y el IDRD como la “noche más esperada por los ciclistas” y busca promover la movilidad activa y la integración familiar, según consta en los comunicados de la entidad. Se espera una asistencia de aproximadamente 2,5 millones de personas.

Recorridos y novedades recreativas

El circuito nocturno incluirá tramos fundamentales de la ciudad. Entre las principales vías habilitadas se encuentran la Calle 170 (entre Carrera 9 y Avenida Boyacá), la Calle 26 (entre Carrera 7 y Carrera 96I), la Avenida Boyacá (entre Carrera 24 y Calle 170) y la Carrera Séptima (entre Calle 22 Sur y Calle 116), entre otras rutas detalladas por el IDRD.

Como novedad para este 2025, el evento integrará las actividades ‘Bici-Karaoke’ y los ‘Ciclopaseos Temáticos Navideños’, con el objetivo de fortalecer la cultura de la bicicleta, la integración comunitaria y el aprovechamiento nocturno y seguro de la ciudad, según informó el IDRD.

Para el ‘Bici-Karaoke’ se han definido dos rutas, ambas con destino final en el Parque Nacional (Calle 36):

Recorrido 1: Inicia en la Calle 26 con Carrera 60 (frente al centro comercial Gran Estación), desde las 7:00 p.m., dirigiéndose al oriente y luego al norte por la Carrera Séptima hasta el punto final.

Recorrido 2: Arranca en el Parque El Virrey, baja por la Carrera 15, toma la Calle 72 al oriente y finaliza por la Carrera Séptima.

También, se han dispuesto cinco estaciones con clases dirigidas de actividad física entre las 7:00 p. m. y las 11:00 p. m., ubicadas en puntos estratégicos como la Carrera 6 con Calle 22 Sur, Avenida Boyacá con Avenida Américas, y el Parque Renacimiento (Calle 26 con Carrera 19B).

La Ciclovía Nocturna servirá también como escenario de bienvenida a las delegaciones internacionales que participarán en el 15º Congreso Internacional de Ciclovías Recreativas de las Américas (CRA). Este congreso, programado para los días 11 y 12 de diciembre en Bogotá, coincidirá con la conmemoración de los 50 años de la Ciclovía bogotana, de acuerdo el IDRD.

El encuentro reunirá a líderes y expertos en movilidad activa y salud pública para reflexionar sobre el papel de las ciclovías recreativas en la transformación urbana e incluirá la presentación de un documental histórico sobre los 50 años de la iniciativa ciudadana, según el IDRD.

Rutas:

Las siguientes vías estarán abiertas para la jornada, cubriendo el norte, centro y sur de Bogotá:

Tramos Viales (Calles)

Calle 170: Entre Carrera 9 y Avenida Boyacá.

Calle 116: Entre Carrera 7 y Avenida Boyacá.

Calle 72: Entre Carrera 7 y Carrera 15.

Calle 26: Entre Carrera 7 y Carrera 96I.

Calle 17 Sur / Diagonal 16 Sur: Entre Carrera 7 y Carrera 50.

Calle 39 Sur: Entre Carrera 50 y Avenida Boyacá.

Tramos Viales (Avenidas y Carreras)

Avenida Boyacá: Entre Carrera 24 y Calle 170.

Avenida Córdoba: Entre Calles 116 y 127.

Carrera 50: Entre Avenida Américas y Autopista Sur.

Carrera 15: Entre Calles 72 y 127.

Carrera 9: Entre Calles 116 y 170.

Carrera 7: Entre Calle 22 Sur y Calle 116.

Puntos exactos de actividad física (7:00 p. m. a 11:00 p. m.)