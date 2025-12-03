Bogotá

Regresa la ciclovía nocturna navideña en Bogotá: 95 kilómetros de fiesta y bici-karaoke

Una de las jornadas más esperadas del año se realizará en el marco de los 50 años de la Ciclovía. Conozca la fecha, las rutas y las novedades decembrinas.

Por Laura Sánchez Useche

Bogotá se prepara para la tradicional Ciclovía Nocturna, que tendrá lugar el próximo jueves 11 de diciembre de 2025, desde las 6:00 p. m. y hasta las 12:00 a. m., según información oficial del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Esta actividad, considerada una de las más esperadas de la agenda decembrina, dispondrá de una red de 95,15 kilómetros para el tránsito de peatones y ciclistas, habilitando un amplio circuito de corredores viales en la capital.

La jornada es presentada por la Alcaldía Mayor y el IDRD como la “noche más esperada por los ciclistas” y busca promover la movilidad activa y la integración familiar, según consta en los comunicados de la entidad. Se espera una asistencia de aproximadamente 2,5 millones de personas.

Recorridos y novedades recreativas

El circuito nocturno incluirá tramos fundamentales de la ciudad. Entre las principales vías habilitadas se encuentran la Calle 170 (entre Carrera 9 y Avenida Boyacá), la Calle 26 (entre Carrera 7 y Carrera 96I), la Avenida Boyacá (entre Carrera 24 y Calle 170) y la Carrera Séptima (entre Calle 22 Sur y Calle 116), entre otras rutas detalladas por el IDRD.

Como novedad para este 2025, el evento integrará las actividades ‘Bici-Karaoke’ y los ‘Ciclopaseos Temáticos Navideños’, con el objetivo de fortalecer la cultura de la bicicleta, la integración comunitaria y el aprovechamiento nocturno y seguro de la ciudad, según informó el IDRD.

Para el ‘Bici-Karaoke’ se han definido dos rutas, ambas con destino final en el Parque Nacional (Calle 36):

  • Recorrido 1: Inicia en la Calle 26 con Carrera 60 (frente al centro comercial Gran Estación), desde las 7:00 p.m., dirigiéndose al oriente y luego al norte por la Carrera Séptima hasta el punto final.
  • Recorrido 2: Arranca en el Parque El Virrey, baja por la Carrera 15, toma la Calle 72 al oriente y finaliza por la Carrera Séptima.

También, se han dispuesto cinco estaciones con clases dirigidas de actividad física entre las 7:00 p. m. y las 11:00 p. m., ubicadas en puntos estratégicos como la Carrera 6 con Calle 22 Sur, Avenida Boyacá con Avenida Américas, y el Parque Renacimiento (Calle 26 con Carrera 19B).

La Ciclovía Nocturna servirá también como escenario de bienvenida a las delegaciones internacionales que participarán en el 15º Congreso Internacional de Ciclovías Recreativas de las Américas (CRA). Este congreso, programado para los días 11 y 12 de diciembre en Bogotá, coincidirá con la conmemoración de los 50 años de la Ciclovía bogotana, de acuerdo el IDRD.

El encuentro reunirá a líderes y expertos en movilidad activa y salud pública para reflexionar sobre el papel de las ciclovías recreativas en la transformación urbana e incluirá la presentación de un documental histórico sobre los 50 años de la iniciativa ciudadana, según el IDRD.

Rutas:

Las siguientes vías estarán abiertas para la jornada, cubriendo el norte, centro y sur de Bogotá:

Tramos Viales (Calles)

  • Calle 170: Entre Carrera 9 y Avenida Boyacá.
  • Calle 116: Entre Carrera 7 y Avenida Boyacá.
  • Calle 72: Entre Carrera 7 y Carrera 15.
  • Calle 26: Entre Carrera 7 y Carrera 96I.
  • Calle 17 Sur / Diagonal 16 Sur: Entre Carrera 7 y Carrera 50.
  • Calle 39 Sur: Entre Carrera 50 y Avenida Boyacá.

Tramos Viales (Avenidas y Carreras)

  • Avenida Boyacá: Entre Carrera 24 y Calle 170.
  • Avenida Córdoba: Entre Calles 116 y 127.
  • Carrera 50: Entre Avenida Américas y Autopista Sur.
  • Carrera 15: Entre Calles 72 y 127.
  • Carrera 9: Entre Calles 116 y 170.
  • Carrera 7: Entre Calle 22 Sur y Calle 116.

Puntos exactos de actividad física (7:00 p. m. a 11:00 p. m.)

  1. Carrera 6 con Calle 22 Sur.
  2. Carrera 50 con Calle 2D (Parque El Sol).
  3. Avenida Boyacá con Avenida Américas.
  4. Calle 26 con Carrera 19B (Parque Renacimiento).
  5. Avenida Boyacá con Calle 134.
       

