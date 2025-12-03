¿Indirecta a Petro? Galán afirma que el país produce “40 o 50 veces más cocaína que en la época de Pablo Escobar”

Durante el evento ‘Visión 2026: Tendencias Colombia’ organizado por Prisa Media, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán tuvo una intervención en la que se refirió a la grave situación de seguridad por la que pasa la ciudad, luego del asesinato a un joven estudiante llamado Jean Claude Bossard, por robarle un celular.

Lea también: “Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”: Petro a Trump

El mandatario capitalino lamentó el crimen del joven colombiano con nacionalidad francesa, expreando:

“La muerte de ayer nos dolió mucho más porque estábamos alertados. Hace 15 días le informamos a la Policía de la presencia en esa zona de la moto que participó en ese atraco y le pedimos un refuerzo en la seguridad para que se capturaran”.

Galán​ subrayó que en Bogotá asesinan en promedio a tres personas al día. Renglón seguido expresó que el crecimiento del negocio del narcotráfico ha fortalecido a grupos criminales que operan en las ciudades. Incluso hizo una comparación llamativa, al declarar que actualmente el país produce más cocaína que en la época de Pablo Escobar y el Cartel de Cali.

“Lo que ha pasado en Colombia los últimos años ha permitido el fortalecimiento de estructuras criminales, también del negocio del narcotráfico y eso ha terminado alimentando todas las redes criminales en las ciudades. Hoy tenemos la mayor producción de droga en la historia (…) podemos estar produciendo 40 o 50 veces más cocaína que en la época de Pablo Escobar y el cartel de Cali”, detalló el alcalde.

Es importante señalar que en las últimas horas el presidente Donald Trump hizo aseveraciones sobre el mismo tema contra Colombia, incluso abrió la posibilidad de una intervención militar, lo que provocó que el mismo Petro rechazara esta posibilidad.

“No amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas.Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es es Colombia”, expresó Petro en su cuenta de “X” (antes Twitter).