Revelan quien es el verdadero dueño del lujoso carro que desafió a la Policía en Bogotá

Una confrontación entre un conductor de un Chevrolet Corvette C8 Stingray y agentes de la Policía de Bogotá, ocurrida el 1 de diciembre en el barrio La Castellana, generó debate tras la difusión de videos en redes sociales. Este incidente, que fue motivado por un presunto mal parqueo, ha dirigido una investigación que involucra el historial del vehículo y la identidad del hombre que se enfrentó a los agentes.

(Lea también: Capturan a ‘Los Paisas’ grupo delincuencial que causaba terror en Soacha por ola de homicidios)

El altercado comenzó cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre dos vehículos de alta gama, incluyendo un Corvette azul menta y negro, mal estacionados y con alto volumen de música frente a una edificación residencial y una clínica. Al llegar, los agentes de tránsito procedieron a imponer comparendos e iniciar la inmovilización de estos lujosos automóviles.

Durante el proceso, el hombre que conducía el Corvette se negó a mover el vehículo y sostuvo una discusión con los uniformados. En las grabaciones difundidas por redes sociales, el conductor, identificado como Bryan Bohórquez, manifestó que podía pagar la multa “mil veces” y utilizó calificativos contra los agentes.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó la imposición de dos comparendos y la inmovilización del lujoso vehículo. El episodio se resume en el problema de mal parqueo en la capital, donde se registraron 43.727 sanciones por esta misma infracción entre enero y septiembre de 2025.

¿Cuál es el historial del vehículo?

Investigaciones realizadas por el diario El Tiempo, revelaron datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) que indican que el Chevrolet Corvette está registrado a nombre de Tania Hastblady Bohórquez, quien quizás sería familiar del conductor.

Plataforma pública del Runt - Runt página web Chevrolet Corvette está registrado a nombre de Tania Hastblady Bohórquez. (Plataforma pública del Runt )

Adicionalmente, el vehículo acumula multas de tránsito que superan el millón de pesos. Se tiene registro de un comparendo anterior, emitido el 31 de octubre, por conducir sin portar la licencia. La deuda total por infracciones de tránsito asociadas a este vehículo supera los 4.2 millones de pesos colombianos por comparendos anteriores no saldados.

Consecuencias legales y sanciones vigentes en Colombia

Las autoridades se encuentran verificando si Bryan Bohórquez, el hombre que aparece en los videos, es la misma persona que registra antecedentes judiciales. Los expedientes revelados, con nombre y cédula, incluyen una condena de tres años por hurto calificado agravado en 2017 y otra de diez años, dictada en 2019, por tráfico de armas, encubrimiento y tentativa de hurto, delitos por los cuales obtuvo libertad condicional el 17 de junio de este año.

La conducta exhibida ante los agentes de tránsito, que incluyó resistencia y agresión verbal, está siendo evaluada. De confirmarse la identidad y el estado legal, este comportamiento podría ser considerado un incumplimiento de los compromisos de su libertad condicional. Esta evaluación podría llevar a la revocatoria del beneficio y a la reactivación de la pena de prisión.

La multa impuesta en Colombia por estacionar en sitios prohibidos, clasificada como infracción C02, tiene un valor de 604.100 pesos colombianos para 2025. Los infractores tienen la posibilidad de acceder a descuentos sobre este monto si pagan dentro de los primeros 20 días hábiles. A parte de la multa, la inmovilización del vehículo implica el pago de los costos de grúa y parqueadero por parte del propietario.