Capturan a ‘Los Paisas’ grupo delincuencial que causaba terror en Soacha por ola de homicidios

Una ola de homicidios registrada entre enero y septiembre del año en curso en Soacha (Cundinamarca), puso en evidencia el actuar ilegal del grupo delincuencial autodenominado ‘Los Paisas’ que pretendía de manera violenta tomar el control de las actividades de narcomenudeo en varias zonas del municipio.

Hasta el momento han sido acreditadas seis muertes que habrían sido ejecutadas en la comuna 4 de Cazucá y se investigan otras.

Entre las víctimas de esta red delictiva hay integrantes de la misma organización y de otras bandas con las que se disputan las rentas ilícitas, ciudadanos que supuestamente se opusieron a que la estructura hiciera presencia en los diferentes barrios del sector y un menor de edad que fue retenido, atacado con un machete y un arma de fuego. Este último crimen sucedió el pasado 4 de septiembre.

Ocho personas que harían parte de ‘Los Paisas’ fueron capturadas en diligencias realizadas en Soacha. Se trata de Juan Sebastián Chávez Vargas, Carlos Exneider Gutiérrez Sánchez, Jesús Andrés Rentería Arboleda, Nírida Zenaida Sánchez Rodríguez, Alexander Franco Oquendo, Luis Felipe Cataño Gil, Yobani Andrés Salazar Ortega y Michael Smith Hernández Bonilla. Adicionalmente fue aprehendido un adolescente de 17 años.

Fiscales de la Seccional Cundinamarca presentaron a los detenidos ante jueces de control de garantías y, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, les imputó los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; fabricación, tráfico y porte de estupefacientes; secuestro agravado y homicidio agravado.

Los procesados no aceptaron los cargos. Los adultos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que el joven infractor deberá permanecer en un centro especializado de internamiento preventivo.