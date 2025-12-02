Movilidad en Bogotá hoy martes 2 de diciembre: accidentes de tránsito y fallas semafóricas generan retrasos

Foto de movilidad en Bogotá en Autopista Norte (Descargada 7 de mayo 2025 X @SectorMovilidad)

Durante la mañana de hoy martes 2 de diciembre de 2025, se registran afectaciones en la movilidad y alta congestión en la carrera Novena con avenida 51 sur, carrera 89B con calle 49 sur, carrera Séptima con calle 112, transversal 60 con avenida calle 116 y avenida Bosa con avenida Tintal o avenida Guayacanes por fallas en semáforos.

Además, hay alta congestión por accidentes de tránsito en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 82 y en la calle 26 con carrera 36. Por estas novedades se pueden registrar retrasos en la operación de rutas TransMiZonales y rutas alimentadoras de TransMilenio.

Movilidad en Bogotá ​hoy martes 2 de diciembre

Corte 11:44 a.m.

Finalizan cierres preventivos en el corredor de la Av. El Dorado (calle 26).Se restablece la movilidad en la carrera 103 en los dos sentidos viales.Agentes Civiles y Grupo Guía gestionan el tránsito.

Corte 11:23 a.m

Manifestantes se retiran de la Av. El Dorado con carrera 94, sentido Oriente - Occidente y se restablece la movilidad en ambos sentidos del corredor vial. Continúa alto flujo vehicular.

Corte 10:41 a.m.

Se realizan cierres preventivos y desvíos para agilizar el tránsito vehicular en el sector a cargo de Grupo Guía, Agentes Civiles.

Av. El Dorado con carrera 82 desvío hacía al Norte.

Corte: 10:20 a.m.

Unidades de Agentes Civiles Grupo Guía y @TransitoBta

realizan la gestión del tránsito del sector.Alto flujo vehicularAv. Cali con Av. El Dorado Av. El Dorado con carrera 82 y 103 Av. Esperanza con carrera 103

Corte 10:00 a.m.

Manifestantes realizan bloqueo en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 94, sentido Oriente - Occidente.Rutas Alternas Aeropuerto El Dorado:Av. Cali Norte -Sur Av. Esperanza Oriente - OccidenteCarrera 103 Sur - Norte.

Corte: 9:30 a.m.

Manifestantes se ubican en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 94, sentido Oriente - Occidente y generan afectación en la movilidad.Rutas Alternas:Av. Esperanza

Corte 8:55 a. m.

Se presenta novedad en vía por camión varado en la localidad de Kennedy, Av. Cali con calle 40 Sur, sentido Sur - Norte.

Corte 8:43 a.m.

Los vehículos son retirados y orillados en la Av. La Esperanza con carrera 113 y se restablece la movilidad en el sector.

Alta congestión por accidente de tránsito en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 82

Corte 8:27 a. m.

Actualización: Los vehículos implicados en el siniestro son retirados de la avenida El Dorado o calle calle 26 con carrera 82, sentido occidente a oriente y mejoran las condiciones de movilidad en el sector. Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tránsito en la zona

Corte 7:09 a. m.

Se presenta siniestro vial entre automóvil y motocicleta en la localidad de Fontibón en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 82, sentido occidente a oriente. Agentes Civiles gestionan la movilidad y unidad de Tránsito.

Alta congestión en avenida calle 26 con carrera 36 por accidente de tránsito

Corte 7:51 a. m.

Se retiran los vehículos involucrados en el siniestro o choque simple en la calle 26 con carrera 36 en inmediaciones de la estación Ciudad Universitaria sentido oriente a occidente. Los servicios de TransMilenio retoman su paso por la estación Ciudad Universitaria sentido occidente. Sin embargo, hay alta congestión vehicular en la zona.

Corte 7:39 a. m.

Por siniestro o choque simple en la calle 26 con carrera 36 en inmediaciones de la estación Ciudad Universitaria sentido oriente a occidente, los servicios de TransMilenio salen al carril mixto en la carrera 33. Hay alta congestión vehicular en la zona. Se suspende temporalmente el servicio en la estación Ciudad Universitaria sentido occidente.

Alta cogestión por fallas semafóricas en varios puntos de Bogotá

Corte 5:10 a. m.

Hay alta congestión por falla semafórica en: