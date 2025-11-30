Inundaciones en Bogotá tras fuertes lluvias que se registran este domingo

Este domingo, 30 de noviembre, se registran fuertes lluvias en Bogotá que tienen varios sectores con inundaciones que afectan la movilidad. A través de las redes sociales se conocieron las imágenes de las afectaciones que se registran en diferentes sectores de la capital del país.

Las autoridades reportan varias vías inundadas que complican la movilidad durante la tarde de este domingo 30 de noviembre.

¿Cuáles vías están afectadas por las lluvias en Bogotá?

Las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad tiene varias vías con dificultades de tránsito.

En el municipio de La Calera se presentó una fuerte granizada que fue registrada a través de las redes sociales, que también complicó el tráfico en el corredor de salida de la capital.

El sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, reporta que las lluvias están concentradas en las localidades de:

San Cristóbal

Santa Fe

Usaquén

Chapinero

Suba

Usme

Candelaria

Antonio Nariño

“Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución”, indica Bogotá Tránsito como recomendación para los conductores de motocicletas que deben circular en las calles.