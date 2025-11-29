Envían a la cárcel a segundo implicado en el crimen y tortura de Harold Aroca en el centro de Bogotá

Cárcel para implicado del asesinato de un adolescente en el centro de Bogotá.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Haizak Karol Chara, uno de los presuntos implicados en los hechos ocurridos el pasado mes de agosto en el barrio Los Laches de la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá, en los que un adolescente de 16 años fue retenido, sometido a actos de tortura y posteriormente asesinado.

Videos y otras evidencias recopiladas dan cuenta de que el menor de edad fue interceptado en un parque por un grupo de hombres, entre ellos estaría el hoy procesado; cuestionado por los señalamientos que supuestamente hizo contra una organización delincuencial del sector, trasladado a un sitio donde fue sometido a tratos crueles e inhumanos y finalmente atacado con arma de fuego.

El cuerpo de la víctima fue abandonado en una zona boscosa. Días después, el 9 de agosto, la familia del joven y las autoridades lo encontraron con quemaduras en varias partes del cuerpo y cuatro lesiones de proyectil.

Por todo lo anterior, Haizak Karol Chara fue capturado en vía pública por unidades de la Policía Nacional. Una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó los delitos de homicidio y tortura, ambas conductas agravadas; secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego.

Es importante señalar que días atrás las autoridades habían logrado también la captura de Anderson Pinzón, señalado de secuestro, intimidación, tortura y privación de la libertad de Harold.

Se espera que en los próximos días, continúen capturas de personas relacionadas a este crimen