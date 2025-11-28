Revelan detalles de los hallazgos en la habitación del capitán que protagonizó la tragedia en el Cantón Norte al asesinar a su pareja a tiros

Capitán asesinó a su pareja, otra oficial, y se quitó la vida. (Foto: Captura de pantalla Noticia Caracol)

Detalles de hallazgos en la habitación del capitán asesinó a su pareja en el Cantón Norte

La muerte de la subteniente María Mora a manos del capitán Pablo Masmela, quienes fueron hallados sin vida dentro de un vehículo luego de, presuntamente haber tenido una discusión durante la noche del pasado miércoles, 26 de noviembre.

El comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo, le dijo a Noticias Caracol, que después de realizar las pesquisas correspondientes, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía conoció que, en el interior del vehículo, se encontró el arma de fuego.

También le puede interesar: Detalles de la tragedia en el Cantón Norte: Capitán del Ejército asesinó a su pareja y luego se quitó la vida dentro de un vehículo

Detalles de los hallazgos tras feminicidio en el Cantón Norte

Se confirmó que en la habitación que ocupaba al interior de la institución el capitán Masmela se encontraron dos armas de fuego adicionales.

Ahora, las unidades de investigación trabajan en establecer la procedencia y el objetivo de tener este tipo de armas de fuego en su habitación, lo que se busca es determinar si “estaban amparadas y lo que corresponde al tema legal”.

El general Luis Emilio Cardozo confirmó que la pareja sostenía una relación sentimental y que cuando se escucharon las detonaciones, varios uniformados llegaron hasta el lugar para verificar la situación, pero al llegar los encontraron a los dos sin vida.

Por los antecedentes, este sería un caso de posible feminicidio; sin embargo, las autoridades no lo han clasificado oficialmente como tal.

Teniendo en cuenta que este no es el primer caso en el que integrantes del Ejército Nacional llegan a agredir con armas de fuego a sus compañeros o atentan contra su propia vida, el comandante aclaró le aclaró al noticiero que durante los procesos de incorporación de los soldados, suboficiales y oficiales “pasan por un tamizaje de sanidad y cuando ingresan cuenta con un departamentos de psicología y una línea de defensa de la vida, la 234, la cual funciona las 24 horas”.