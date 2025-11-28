Así funcionará la movilidad en Bogotá durante este fin de semana: autoridades anunciaron nuevas medidas

Este fin de semana Bogotá recibirá varios eventos masivos en distintos puntos de la ciudad, lo que incrementará la demanda sobre la movilidad en estos sectores. La Administración Distrital informa los cierres, desvíos y ajustes operativos que se implementarán para gestionar el tráfico, ordenar los flujos vehiculares y garantizar desplazamientos más seguros y fluidos para quienes circulan por las zonas aledañas.

“Para que estas medidas sean efectivas, hacemos un llamado a la corresponsabilidad. Recordamos a los conductores que deben acatar el llamado del personal en vía, no estacionar en lugares prohibidos y, preferiblemente, hacer uso del transporte público para asistir a eventos masivos”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Viernes de conciertos

Este viernes habrá dos conciertos en el mismo sector: Dua Lipa llega a Bogotá con su Radical Optimism Tour, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Para que este evento se desarrolle de manera óptima, se dispondrán los siguientes cierres:

● Transversal 28, entre la carrera 28 y la calle 57.

● Calle 53B Bis, entre la carrera 28 y la Av. NQS.

● Calle 57A, entre la Av. NQS y el acceso al parqueadero de la tribuna norte.

En el Movistar Arena, se presentará Yandel. En este punto, también se gestionará el tráfico con las medidas habituales para este tipo de eventos: la diagonal 61C, entre la carrera 28 y la calle 57A, estará habilitada para el acceso al escenario, sin afectar la circulación hacia el oriente.

La zona estará acompañada por el Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito y Guías de Movilidad, para evitar contratiempos de movilidad antes, durante y después de cada evento.

El sábado habrá cuatro eventos masivos

Durante este día, El Campín recibirá el Megaland Music Fest 2025 y el Movistar Arena será el escenario del evento La Cantina de Sírvalo Pues. Para ambos eventos, se mantendrán las medidas mencionadas previamente.

En el Centro de eventos de Mundo Aventura se realizará Bogotá es Más Salsa y en la Plaza de Bolívar se vivirá el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. No obstante, no habrá cierres ni desvíos a causa de estos eventos, pero sí presencia de personal en vía gestionando el tráfico de la zona.

El domingo hay carrera atlética

Este domingo 30 de noviembre nuevamente se mantendrán las medidas en el Movistar Arena por el Monster Truck Bogotá Recargado 2025. Además se vivirá el partido Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga, en el Estadio de Techo, para el cual se dispondrá de personal en vía en sectores aledaños.