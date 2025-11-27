Judicializan al hombre que asesinó a su pareja sentimental, atropellándola presuntamente tras una discusión

Joven fue atropellada por su pareja luego de discusión en Bogotá. (Foto: captura de video Noticias Caracol 19 de noviembre 2025)

La Fiscalía General de la Nación imputó a David Valencia Cochero como presunto responsable del delito de homicidio culposo, el cual estaría relacionado con los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, cuando atropelló a un joven con su vehículo y le causó la muerte.

Lea también: Cogieron a presunto ladrón de bicicletas en Mondoñedo; vestía uniforme de reconocida compañía telefónica

Según la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Valencia Cochero habría intentado huir de un grupo de personas que le lanzaba elementos contundentes y buscaban agredirlo. En medio de esa maniobra embistió con el automotor a la mujer.

El procesado, quien se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía General de la Nación, no aceptó el cargo en su contra.

Cuando ocurrieron los hechos, las primeras versiones señalaron que la joven tuvo una discusión con el hombre al interior del vehículo, ella decidió bajarse y en ese momento fue que la atropelló.

El hecho sucedió luego de la medianoche, cuando fue encontrado el cuerpo de la Laura Fabiana León en un costado de la vía, específicamente en la calle 127 con avenida Suba, al norte de Bogotá.

La joven fue atropellada cuando, presuntamente, se habría bajado del carro para hablar con una amiga, y fue en ese momento cuando aceleró y la atropelló.

El teniente Coronel, Juan Mantilla, oficial de Inspección de Policía le dijo al Ojo de la Noche, indicó que “se presenta una colisión de un vehículo automóvil contra una mujer, situación que le genera el fallecimiento de esta persona en este sitio. Es de anotar que es conocido por las autoridades de tránsito, con el fin de indagar y esclarecer lo que ocurrió en el lugar de los hechos”.