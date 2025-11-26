Duro accidente de tránsito en la calle 80: se volcó una camioneta en plena vía

El accidente se registró en plena calle 80, en el occidente de Bogotá

Un fuerte accidente se registró en el occidente de Bogotá en la tarde de este miércoles 26 de noviembre. Puntualmente, el siniestro vial se presentó sobre la calle 80 a la altura de la carrera 63.

De acuerdo con la información compartida por la Secretaría de Movilidad, el incidente se registró en el sentido oriente-occidente de la vía, en jurisdicción de la localidad de Barrios Unidos.

Al lugar tuvieron que acudir unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, la Policía de Tránsito y Transporte, y una ambulancia para atender a las personas que resultaron afectadas.

Pese a todo, sobre las 3:25 de la tarde la Secretaría de Movilidad confirmó oficialmente que la camioneta fue retirada de la calle 80 y lograron restablecer el flujo vehicular en los tres carriles de la vía. Sin embargo, se reporta un tráfico denso tras el accidente.

"Grupo guía gestiona el transito en sector“, concluyó la Secretaría de Movilidad en su pronunciamiento oficial.

Un carro se estrelló contra una casa en Kennedy

El fuerte accidente que se registró en la calle 80 no fue el único siniestro vial durante la jornada de este miércoles 26 de noviembre. Sobre las 11:30 de la mañana la Secretaría de Movilidad de la capital también señaló que hubo otro fuerte siniestro vial en el suroccidente de la ciudad.

“Choque contra objeto fijo, en la localidad de Kennedy, automóvil colisiona contra una casa, en la calle 40J Sur con carrera 78D. Unidad de la Policía de Tránsito de Bogotá asignada”, señaló la Secretaría de Movilidad en una publicación que hizo a través de su cuenta oficial en la red social X.