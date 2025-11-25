Tarjeta tullave: TransMilenio anunció los nuevos puntos de atención para la personalización

TransMilenio indicó los puntos disponibles para personalizar la tarjeta tullave de TransMilenio

Este martes, 25 de noviembre, la empresa reveló los nuevos puntos de atención para que los usuarios del sistema masivo de TransMilenio pueden personalizar la tarjeta tullave. Según la empresa, esto es para mejorar el acceso a los beneficios y facilitar la movilidad de los usuarios, por lo que anunció la ampliación de horarios en 16 puntos de personalización de la tarjeta tullave, que ahora operarán de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., en jornada continua, de lunes a domingo, incluidos festivos.

La medida, implementada por TRANSMILENIO S.A. y Recaudo Bogotá, busca ofrecer mayor disponibilidad y comodidad a los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que a diario registra hasta 4 millones de viajes.

¿Dónde se puede personalizar la Tarjeta tullave de TransMilenio?

“Estamos ampliando los horarios entre dos y hasta cuatro horas más de atención durante el día, en horarios más flexibles y jornadas continuas para nuestros usuarios. Esto responde a nuestro propósito de seguir trabajando en acciones concretas y visibles para mejorar la experiencia de viaje y la accesibilidad al Sistema”, dijo María Fernanda Ortiz, gerente general de TRANSMILENIO S.A.

Beneficios de la tarjeta personalizada de TransMilenio

La personalización es gratuita y permite acceder a ventajas como:

Transbordos a 0 pesos dentro de un periodo de tiempo de 125 minutos en rutas troncales, zonales y cable (con algunas excepciones).

dentro de un periodo de tiempo de 125 minutos en rutas troncales, zonales y cable (con algunas excepciones). Hasta dos viajes fiados en caso de no contar con saldo suficiente.

en caso de no contar con saldo suficiente. Protección del saldo en caso de pérdida, robo o daño, mediante el bloqueo de la tarjeta.

Los usuarios que no tengan tarjeta básica podrán adquirirla por 8.000 pesos antes de personalizarla.

Puntos con nuevo horario ampliado

Los siguientes 16 puntos operarán de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. en jornada continua:

Estación 1 de Mayo – San Cristóbal

– San Cristóbal Estación Banderas – Kennedy

– Kennedy Estación Calle 76 – Chapinero

– Chapinero Estación CAN – Teusaquillo

– Teusaquillo Estación General Santander – Antonio Nariño

– Antonio Nariño Estación Soacha San Mateo – Soacha

– Soacha Estación Terminal – Usaquén

– Usaquén Portal Norte – Usaquén

– Usaquén Portal 20 de Julio – San Cristóbal

– San Cristóbal Portal 80 – Engativá

– Engativá Portal Américas – Kennedy

– Kennedy Portal del Sur – Bosa

– Bosa Portal Dorado – Engativá

– Engativá Portal Suba – Suba

– Suba Portal Tunal – Tunjuelito

– Tunjuelito Portal Usme – Usme

La empresa indicó que estos puntos pueden cambiar de ubicación según necesidades operativas y que consulten en su página web.

Requisitos para personalizar la tarjeta de TransMilenio

Adultos colombianos: cédula, contraseña o documento digital de la Registraduría.

Menores de edad: registro civil o tarjeta de identidad; los extranjeros deben presentar documentos de Migración Colombia y confirmar parentesco.

Extranjeros: cédula de extranjería, pasaporte o documento vigente de Migración Colombia.



