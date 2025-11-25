Rescatan a 30 animales que se encontraban en situación de maltrato y abandono en Bogotá

Rescatan a más de 30 animales que se encontraban en situación de maltrato y abandono en Bogotá

Un nuevo caso de maltrato animal se presentó en Bogotá, más específicamente en la localidad de Santa Fe, en el barrio La Peña. En ese lugar gracias a la denuncia de un ciudadano las autoridades encontraron a 30 animales que estaban en estado de abandono y eran víctimas de maltrato por parte de sus tenedores.

Según informaron desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en la vivienda encontraron 18 caninos, siete felinos, cuatro palomas y un perico australiano. “Una denuncia ciudadana logró que las autoridades llegaran y evidenciaran el grave estado de abandono en el que estaban estos 30 animales que fueron trasladados de inmediato a la unidad de cuidado animal”, informaron desde la entidad.

Por su parte, la capitán Andrea Aguirre Duarte, jefe seccional de Carabineros y Protección Ambiental, aseguró que “durante la inspección a la vivienda, los uniformados evidenciaron abandono y desatención hacia varios de estos animales, con base en los conceptos técnicos desfavorables, se realizó la aprehensión material preventiva de 30 especies por garantizar su protección”.

Sumado a esto, Duarte también recordó “la Policía Nacional de la Metropolitana de Bogotá recuerda a la ciudadanía que cualquier situación de presunto maltrato animal puede ser reportado a la línea de emergencia 123″. Finalmente, se espera que las personas responsables de este acto sean juzgadas bajo la Ley Ángel de Protección animal.

Qué es la Ley Ángel

La Ley Ángel de protección animal en Colombia es una iniciativa legislativa que busca endurecer las sanciones contra el maltrato y la crueldad hacia los animales, además de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante casos de violencia. La norma propone mejorar los protocolos de actuación de las autoridades, agilizar la judicialización de agresores y garantizar medidas de protección inmediatas para los animales en riesgo. También plantea herramientas más claras para que ciudadanos, alcaldías y organismos competentes puedan denunciar y actuar de manera oportuna.

Asimismo, la Ley Ángel busca reforzar la educación y la cultura ciudadana sobre el respeto y la tenencia responsable, incorporando estrategias de sensibilización en instituciones educativas y campañas públicas. La iniciativa pretende cerrar vacíos existentes en la legislación actual, aumentar las penas en casos graves y asegurar que los agresores enfrenten consecuencias penales y económicas más severas. En conjunto, la norma aspira a convertirse en un marco integral que proteja de forma más efectiva a los animales y promueva una convivencia más ética en el país.