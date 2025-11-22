Desde este sábado 22 de noviembre importante estación de TransMilenio cambia su ubicación

La construcción de la Línea 1 del Metro Bogotá avanza en un 67.17%, cifra con corte al 31 de octubre del 2025; desde el Distrito señalaron que para continuar con este ritmo, a partir de este sábado 22 de noviembre de 2025, entra en operación la estación temporal de TransMilenio Calle 22 en la avenida Caracas en el centro de Bogotá, mientras se construye la estación definitiva.

La estación temporal de TransMilenio Calle 22estará ubicada en la avenida Caracas entre las calles 19 y 22, y el ingreso y salida de los usuarios se realizará por la calle 19. Además, se garantizará la prestación de los servicios troncales del Sistema TransMilenio, los cuales podrán ser consultados a través de la TransMiApp o en los canales oficiales.

Como las otras estaciones temporales habilitadas, estas estructuras metálicas son similares a las estaciones actuales y provienen de módulos que fueron desmontados. Además, contará con zonas de ingreso a los buses, torniquetes, taquillas, accesos para personas con movilidad reducida y señalización completa para los usuarios.

Al tratarse de una estación temporal de TransMilenio, las columnas del viaducto quedarán dentro de los vagones. Sin embargo, estas estructuras no representan ningún peligro; no obstante, solicitamos a la ciudadanía cuidarlas y, sobre todo, respetar el flujo peatonal dentro de la estación.

Finalmente, los ciudadanos que tengan preguntas sobre el desarrollo de la obra en este punto de la ciudad podrán visitar la oficina de atención al ciudadano ubicada en la carrera 13ª No. 38-90 localidad Santa Fe o enviar un correo electrónico a socialtramo5@metro1.com.co.