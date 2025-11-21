Clima en Bogotá para este sábado 22 de noviembre: así estará el tiempo durante toda la jornada

Bogotá se prepara para un sábado marcado por cielos nublados, posibles lluvias intermitentes y cambios típicos del clima capitalino en temporada de final de año. De acuerdo con diferentes modelos meteorológicos consultados, se prevé una jornada fresca en la mañana, templada hacia el mediodía y nuevamente fría en horas de la noche, con alta probabilidad de precipitaciones.

Un sábado mayormente nublado y con posibilidad de lluvia

Los reportes climáticos anticipan que la ciudad tendrá un cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, con un 75 % de probabilidad de lluvia, especialmente en horas de la mañana y la noche. Las precipitaciones serían de baja a moderada intensidad, aunque se contemplan episodios dispersos durante la tarde.

Este patrón es habitual en noviembre, uno de los meses más lluviosos del año en la capital, lo que hace que las lluvias intermitentes y la humedad elevada sean protagonistas en el clima bogotano.

Temperaturas entre 8 °C y 20 °C

La mañana comenzará fría, con temperaturas cercanas a 8 °C, mientras que hacia el mediodía se espera el punto más cálido del día, con máximas alrededor de 19 °C a 20 °C. Durante la tarde se mantendrá un ambiente templado, pero hacia la noche volverá el frío, acompañado de nubosidad densa y probabilidad de lloviznas.

Quienes planeen actividades al aire libre en la tarde podrán encontrar un clima relativamente estable, aunque se recomienda precaución por posibles cambios rápidos de las condiciones atmosféricas.

Recomendaciones para los ciudadanos

Llevar paraguas o impermeable : las lluvias intermitentes pueden aparecer en cualquier momento.

: las lluvias intermitentes pueden aparecer en cualquier momento. Vestirse en capas : el cambio entre el frío matutino, el mediodía templado y la noche húmeda puede ser abrupto.

: el cambio entre el frío matutino, el mediodía templado y la noche húmeda puede ser abrupto. Usar protección solar : aunque el cielo esté nublado, es posible que haya momentos de luz solar fuerte y un índice UV elevado.

: aunque el cielo esté nublado, es posible que haya momentos de luz solar fuerte y un índice UV elevado. Planear desplazamientos con tiempo: las lluvias suelen generar congestiones y retrasos en la movilidad.

Noviembre: un mes históricamente lluvioso

Este mes suele registrar más de 15 días de lluvia en Bogotá y acumulados significativos de precipitación. Por ello, las autoridades recomiendan estar atentos a cambios en el clima y mantener precauciones en zonas propensas a encharcamientos o a movilidad lenta.