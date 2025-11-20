Autoridades sellan conocida fábrica de morcilla en Corabastos por condiciones antihigiénicas

Los equipos especializados de inspección, vigilancia y control de la Alcaldía Local de Kennedy, atendieron el llamado de algunos residentes de la central de Abastos, por las malas condiciones que operaba una fábrica de morcilla o rellena.

Es asi como las autoridades locales y de Policía, llegaron hasta la UPZ de Corabastos en el barrio Llano Grande y evidenciaron, que el lugar no cuenta con la documentación requerida para su adecuado funcionamiento.

La Alcaldesa Local de Kennedy, Karla Marín Ospina, informó: “La salud de nuestros ciudadanos no es un juego, todo lo contrario, es una prioridad, por eso vamos a inspeccionar a cada uno de los establecimientos que comercializan todo tipo de cárnicos para verificar que cumplan con lo establecido en la ley y evitar afectaciones a la comunidad y al cuidado del medio ambiente en Kennedy. El llamado a los consumidores es a que compren sus alimentos preferidos en lugares de confianza”

Así mismo se identificaron condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas para el desarrollo de la actividad, tales como deficiencias en la limpieza de pisos y paredes, ausencia de estibas para el almacenamiento de los alimentos y un manejo inadecuado de los vertimientos, los cuales se descargan de manera directa al alcantarillado, mezclados con agua y sangre, sin ningún sistema de tratamiento preliminar.

Se pudo establecer que en el almacenamiento de los alimentos se mezclaban con productos químicos y de aseo, generando un riesgo inminente para el consumidor final. Las autoridades sellaron por 5 días la actividad económica e interpusieron un comparendo al responsable del establecimiento.

Desagradable: Sellan fábrica de sebo y huesos en Kennedy por graves fallas sanitarias y ambientales

Luego de varias denuncias de habitantes del barrio Class Roma de Kennedy por fuertes olores y problemas de insalubridad que generaba un establecimiento dedicado al procesamiento de sebo y huesos para productos químicos, las autoridades de la Alcaldía Local y Policía, llegaron hasta el lugar evidenciando graves irregularidades en su operatividad. El establecimiento fue sellado.

En el momento de la inspección, se encontraron que las condiciones higiénicas y sanitarias no eran aptas para el desarrollo de la actividad económica, además, evidenciaron, vertimientos con agua sangre y sebo hacia el alcantarillado, sin contar con un sistema preliminar de vertimientos, rejillas, cárcamos y trampa de grasas.