Bogotá

Autoridades sellan conocida fábrica de morcilla en Corabastos por condiciones antihigiénicas

Se encontraron rellenas en el suelo y mala condición para el consumo humano.

Cierre temporal de fabrica de morcilla en la localidad de Kennedy, Bogotá.
Cierre temporal de fabrica de morcilla en la localidad de Kennedy, Bogotá. Foto: Alcaldía de Kennedy
Por Kewin Alarcón

Los equipos especializados de inspección, vigilancia y control de la Alcaldía Local de Kennedy, atendieron el llamado de algunos residentes de la central de Abastos, por las malas condiciones que operaba una fábrica de morcilla o rellena.

Es asi como las autoridades locales y de Policía, llegaron hasta la UPZ de Corabastos en el barrio Llano Grande y evidenciaron, que el lugar no cuenta con la documentación requerida para su adecuado funcionamiento.

Lea también: ”Ya perdí, ya perdí”: así fue la captura de ‘Llave maestra’, uno de los ladrones de carros más buscados de Bogotá

La Alcaldesa Local de Kennedy, Karla Marín Ospina, informó: “La salud de nuestros ciudadanos no es un juego, todo lo contrario, es una prioridad, por eso vamos a inspeccionar a cada uno de los establecimientos que comercializan todo tipo de cárnicos para verificar que cumplan con lo establecido en la ley y evitar afectaciones a la comunidad y al cuidado del medio ambiente en Kennedy. El llamado a los consumidores es a que compren sus alimentos preferidos en lugares de confianza”

Así mismo se identificaron condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas para el desarrollo de la actividad, tales como deficiencias en la limpieza de pisos y paredes, ausencia de estibas para el almacenamiento de los alimentos y un manejo inadecuado de los vertimientos, los cuales se descargan de manera directa al alcantarillado, mezclados con agua y sangre, sin ningún sistema de tratamiento preliminar.

Se pudo establecer que en el almacenamiento de los alimentos se mezclaban con productos químicos y de aseo, generando un riesgo inminente para el consumidor final. Las autoridades sellaron por 5 días la actividad económica e interpusieron un comparendo al responsable del establecimiento.

Desagradable: Sellan fábrica de sebo y huesos en Kennedy por graves fallas sanitarias y ambientales

Luego de varias denuncias de habitantes del barrio Class Roma de Kennedy por fuertes olores y problemas de insalubridad que generaba un establecimiento dedicado al procesamiento de sebo y huesos para productos químicos, las autoridades de la Alcaldía Local y Policía, llegaron hasta el lugar evidenciando graves irregularidades en su operatividad. El establecimiento fue sellado. 

En el momento de la inspección, se encontraron que las condiciones higiénicas y sanitarias no eran aptas para el desarrollo de la actividad económica, además, evidenciaron, vertimientos con agua sangre y sebo hacia el alcantarillado, sin contar con un sistema preliminar de vertimientos, rejillas, cárcamos y trampa de grasas.

       

Tags

     

Lo que debe saber

Lo Último