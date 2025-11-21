Lo que hay detrás del proyecto inmobiliario que lidera TransMilenio: construirán viviendas en las estaciones

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acompañado de la secretaria Distrital de Planeación, Úrsula Ablanque; la secretaria Distrital del Hábitat, Vanesa Velasco; y la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortíz; anunció que la capital pone en marcha un nuevo modelo de desarrollo urbano en el que TransMilenio. asume oficialmente el rol de operador y liderará el primer proyecto inmobiliario en la Estación Intermedia de la avenida Primero de Mayo, límites entre las localidades de San Cristóbal y Antonio Nariño en el sur de Bogotá.

“Bogotá se está transformando como nunca antes, y se está transformando por la construcción de una cantidad de proyectos que van a cambiar la vida de los ciudadanos. Hoy se inicia un hito importante en la transformación urbana de la ciudad porque a partir de las estaciones de TransMilenio y en futuro del Metro de Bogotá tendremos desarrollos de vivienda, actividad comercial y espacio público que nos permita conectarnos”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

El mandatario también resaltó que este primer Proyecto de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) permitirá transformar la vida de los bogotanos:

“Lo que significa este proyecto es cambiar a Bogotá y aprovechar realmente las inversiones en transporte de la ciudad”, agregó.

Según el Distrito, con el nuevo esquema Bogotá busca impulsar proyectos de vivienda estratégicamente localizados, nuevos espacios públicos y actividad económica alrededor de los corredores del transporte público.

Este modelo permite renovar los entornos de las troncales, estaciones, portales y patios de TransMilenio mediante procesos más ágiles, normas claras, mayores posibilidades de edificabilidad, licenciamientos más eficientes y un mejor aprovechamiento del suelo, sin necesidad de un plan parcial.

Los proyectos pueden desarrollarse en predios del sistema (estaciones, patios, infraestructuras de soporte o suelos remanentes) o en lotes privados cercanos a los corredores del transporte público, áreas de integración modal o colindantes con su infraestructura. De esta manera TransMilenio se convierte en motor de desarrollo urbano: barrios más activos, calles más seguras, comercio de proximidad y nuevas fuentes de ingresos para la sostenibilidad del sistema.