”Ya perdí, ya perdí”: así fue la captura ‘Llave maestra’, uno de los ladrones de carros más buscados de Bogotá

Captura de alias 'Llave Maestra', uno de los ladrones de carros más buscados en Bogotá.

“Ya perdí, ya perdí, no me hagan nada”. Esas fueron las palabras que repitió una y otra vez al momento de ser capturado el ‘Llave maestra’, un delincuente señalado, al parecer, de ser el responsable de hurtar varios vehículos en la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá.

La captura de este sujeto se logró en una persecución a contrarreloj que lideró el propio comandante de la estación de Policía de Antonio Nariño luego de que el individuo hurtara una camioneta color rojo mediante la modalidad de halado en inmediaciones a un reconocido centro comercial en este punto de la ciudad.

Lea también: Golpe al microtráfico en Bogotá: Desarticulan ‘La Esperanza’ y ‘Perseo’, bandas que movían $200 millones mensuales

“Nos encontrábamos en la patrulla realizando labores de patrullaje, cuando de un momento a otro observamos una camioneta moverse a alta velocidad entre las calles de barrio, por lo que de inmediato iniciamos la persecución”, aseguró el coronel Carlos Rodríguez, comandante de la estación de Policía de Antonio Nariño.

Al verse perseguido por las autoridades, según lo explicó el propio coronel Rodríguez, este delincuente empezó a conducir de manera rápida y temeraria llegando incluso a poner en riesgo la integridad de los diferentes peatones que transitaban por la zona.

“Activamos las sirenas, pedimos el apoyo necesario por la central de radio y activamos rápidamente un plan candado para dar con este ciudadano, al mismo tiempo que lo seguimos durante varios minutos entre las calles del barrio”, precisó del coronel Rodríguez.

Fue así como al no tener escapatoria, a este sujeto no le quedó más remedio que rendirse y entregarse a las autoridades.

“Este ciudadano parqueó el vehículo y se bajó diciendo ‘ya perdí, ya perdí, no me hagan nada’. En ese momento lo abordamos y nos confesó que acababa de hurtar la camioneta”, agregó el coronel.

En el registro a personas, los uniformados descubrieron que este sujeto portaba un brazalete electrónico del Inpec, lo que confirmaba que se trataba de una persona que debía estar privada de la libertad en su domicilio.

Así mismo, al momento de la captura, los uniformados de la Policía Metropolitana hallaron en su poder controles y herramientas especializadas para alterar los sistemas de seguridad de los automotores.

De acuerdo con la Policía, el capturado también trató de sobornar a los agentes ofreciendo dinero a cambio de su libertad.El vehículo fue recuperado. Mientras que el capturado y los elementos incautados, fueron puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.