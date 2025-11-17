Movilidad en Bogotá hoy: reportan fuerte accidente de tránsito entre un taxi y otro carro en Engativá

En la mañana de este lunes festivo 17 de noviembre la Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó un fuerte accidente en la localidad de Engativá, en el occidente de la capital. De acuerdo con los primeros informes, un taxi y otro vehículo protagonizaron un duro choque.

"Se presenta siniestro vial en la localidad de Engativá, entre taxi y automóvil en la vía Lisboa con Calle 83A, sentido Sur-Norte“, confirmó la Secretaría de Movilidad en su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo, la entidad compartió una imagen en la que se observa que toda la parte delantera del taxi quedó gravemente dañada después del siniestro vial.

Reportan fallas semafóricas en distintos puntos de la ciudad

Pero la jornada de este 17 de noviembre no solo estuvo marcada por el fuerte choque en Engativá, sino también por algunas fallas semafóricas que han generado complicaciones en el normal tránsito de distintos corredores viales de Bogotá.

“Se presenta falla semafórica en la localidad de San Cristóbal, en la intersección de la Av. Primero de Mayo con Av. Carrera 10. Grupo Guía realiza maniobras de regulación de tráfico y cuadrilla de semaforización en desplazamiento”, advirtió la Secretaría de Movilidad sobre las 7:05 de la mañana de este 17 de noviembre.

Adicionalmente, se conoció que una situación similar se presentó en la localidad de Puente Aranda, en la intersección de la avenida NQS con Calle 1F. Para atender esta situación, la Secretaría informó que fueron asignados varios agentes civiles de Tránsito, quienes tendrán que realizar gestiones de regulación de tráfico en el punto.