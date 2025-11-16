Descubren a numerosa banda de sujetos que pretendían robar fibra óptica en Barrios Unidos

La Policía Metropolitana de Bogotá informó en la mañana de este domingo 16 de noviembre que consiguió detener el robo de fibra óptica en la capital del país, más específicamente en la localidad de Barrios Unidos.

De acuerdo con las autoridades, consiguieron capturar a ocho personas por este delito gracias a la oportuna alerta de la ciudadanía.

“Los hechos se presentaron en el barrio Siete de Agosto, cuando la ciudadanía informa a la línea 123 sobre la presencia de un vehículo sospechoso con varias personas por la jurisdicción. De manera inmediata, se procede a la búsqueda de este vehículo y es detenido en la carrera 19 con calle 63″, indicó la Policía.

Una vez consiguieron interceptar el vehículo encontraron que había varios sujetos vestidos con los uniformes de una reconocida empresa de telecomunicaciones. Los capturados no solo portaban prendas falsas, sino que también tenían en su poder herramientas como cascos, seguetas, destornilladores y conos.

Pero quizás el hallazgo más importante fueron más de 60 metros de cable cortado, avaluado en $14 millones.

Algunos capturados tenían anotaciones por hurto

Entre tanto, la Policía Metropolitana de Bogotá también informó que en medio del procedimiento consiguieron establecer que las personas no eran funcionarios de la empresa de telecomunicaciones y, por lo tanto, el cable que estaban transportando habría sido hurtado cerca de la vía al municipio de La Calera.

Según la Policía, los sujetos “fueron capturados y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen. Además, tenían anotaciones por hurto”.

Las autoridades policiales también recordaron que la denuncia ciudadana es un elemento clave para aplicar la ley y evitar la comisión de delitos.

“La Policía Metropolitana de Bogotá reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, actuando con contundencia frente a actores delincuenciales que pretenden afectar la seguridad y tranquilidad de los capitalinos”, puntualizó la Fuerza Pública.