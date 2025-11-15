Policía rescató a un niño que pidió ayuda desde una ventana de un apartamento en Suba

En la mañana de este sábado 14 de noviembre la Policía Metropolitana de Bogotá dio detalles sobre un caso de supuesto abandono de un menor de edad en una vivienda en la localidad de Suba, en el norte de la capital. Según los reportes de los uniformados, tuvieron que rescatar a un niño que estaba pidiendo auxilio por la ventana de un apartamento.

“En las últimas horas, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, atendió un motivo de policía relacionado con el aparente abandono de un niño de 8 años en la Localidad de Suba”, informó la Policía por medio de un comunicado oficial.

De acuerdo con el reporte, los policías tuvieron que acudir a la vivienda después de recibir una llamada a la Línea 123 en la que los vecinos informaron que un niño se estaba asomando a una ventana y estaba pidiendo comida. Además, advirtieron que se encontraba en un “alto riesgo” debido a la altura a la que se encontraba.

Una vez llegaron los policía al domicilio, el menor de edad manifestó que se encontraba solo desde que había llegado del colegio.

“Durante la verificación del inmueble, se evidenciaron condiciones deficientes de higiene y factores de riesgo para la salud del niño. Por tal motivo, se efectuó el rescate al no ubicarse a ningún familiar o cuidador. El menor fue dejado a disposición de la autoridad administrativa para la verificación y restablecimiento de sus derechos”, concluyó la Policía Metropolitana de Bogotá en su comunicado.

El caso de supuesto abandono en La Favorita

Este no ha sido, sin embargo, el único caso de abandono de un niño en Bogotá en los últimos días. Esta misma semana, la Policía de la capital también informó que rescataron a un bebé de un vehículo en el sector de La Favorita.

“El Grupo de Infancia y Adolescencia, con apoyo de la comunidad, logró abrir el automotor y poner al niño a salvo tras más de 7 horas solo en el vehículo. Al no ubicarse a ningún familiar o cuidador, el menor fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la verificación y restablecimiento de sus derechos", advirtió la Policía Metropolitana de Bogotá.