Otro caso de intolerancia en Bogotá: comerciantes de Unilago intentaron linchar a un presunto ladrón

En video quedó registrado cuando en el centro comercial Unilago, personas intentaron linchar a un presunto ladrón.

En la tarde de este jueves 13 de noviembre, un nuevo caso de intolerancia se llevó a cabo en los alrededores del Centro Comercial Unilago, cuando comerciantes y visitantes del lugar, intentaron linchar a un presunto ladrón que había tratado por medio de una transacción falsa, estafar un establecimiento.

El hecho generó caos en el sitio e hizo que la Policía de Bogotá tuviera que intervenir con varios uniformados, para prevenir que el señalado asaltante, terminara gravemente herido. Algunos videos se han viralizado en redes sociales, donde se observa cómo el implicado sale del centro comercial fuertemente custodiado mientras varias personas tratan de golpearlo pasándose por encima de los policías.

Estos hechos se suman a varios casos ya conocidos, en los que la ciudadanía hace justicia por mano propia, desencadenando tragedias. El acontecimiento más reciente y que causó conmoción, fue el del asesinato a un conductor por parte de varios motociclistas.

El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a los hechos y en general a esta tendencia de linchamientos públicos sobre presuntos ladrones.

“El mensaje es claro: no podemos permitir que se justifique la justicia por mano propia. En ningún caso”, declaró el alcalde.

Por su parte, entre las múltiples quejas de la ciudadanía, es según ellos la ineficiencia de la justicia colombiana para condenar a los responsables de robos, asaltos, abusos sexuales y demás delitos.