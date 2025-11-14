Detienen a dos delincuentes que había asaltado una joyería en Suba: uno de ellos tenía brazalete del Inpec

La Policía de Bogotá logró la detención de dos hombres por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Los capturados son acusados de participar en el hurto o asalto a una joyería en la localidad de Suba.

Durante la captura se les halló en su poder un arma de fuego tipo pistola. Asimismo, se logró recuperar joyería avaluada en más de 10 millones de pesos.

Lea también: Otro caso de intolerancia en Bogotá: comerciantes de Unilago intentaron linchar a un presunto ladrón

“Los hechos se presentaron en el barrio Britalia de Suba, cuando estas personas ingresaron a un establecimiento y hurtaron varias joyas de este local. Por la oportuna reacción de las autoridades y luego de una persecución e intercambio de disparos, se logró reducir a dos de estas personas”, aseguró el mayor Milton Pachón Rojas, comandante Estación de Suba de la Policía de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, uno de estos detenidos fue trasladado a un centro asistencial. Además, el otro detenido portaba un brazalete electrónico del Inpec y presenta antecedentes por diferentes delitos.

Según las autoridades, en lo corrido de 2025 han logrado una reducción del 26 % en el hurto a comercio con 2.537 casos menos en comparación al año 2024 y la detención de más de 31.462 personas por diferentes delitos.

Delincuentes asaltaron a mano armada un ciudadano cuando retiraba 20 millones de pesos en Ciudad Bolívar

Uniformados del CAI Lucero de la Policía de Bogotá en el sur de la ciudad, lograron la detención en flagrancia de dos personas de 25 y 27 años por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Los detenidos son señalados de participar en un hecho de hurto de 20 millones de pesos a un ciudadano.

Los hechos se presentaron en el barrio Lucero Bajo de la localidad de Ciudad Bolívar, cuando la víctima, después de hacer un retiro de 20 millones de pesos en una entidad bancaria de un centro comercial, fue interceptada por tres personas que se movilizaban en dos motocicletas. Uno de ellos la intimidó con un arma de fuego para despojarla del dinero.