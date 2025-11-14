Detalles de la balacera en medio de un robo que dejó a dos personas heridas en el norte de Bogotá

Camioneta baleadas con arma de fogueo en Bogotá. (Foto: Captura de video Noticias Caracol 14 de noviembre de 2025)

En la noche de ese jueves, 13 de noviembre, se registró una balacera en el norte de Bogotá, en medio de un robo. El vehículo, una camioneta gris, fue hallada en el sector de Pontevedra, con por lo menos ocho disparos. Las autoridades confirmaron que dos personas resultaron lesionadas.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que los disparos se habrían realizado desde un arma de fogueo, pero por estas detonaciones las dos personas terminaron lesionadas.

Según reportó el Ojo de la Noche, una tercera persona que se encontraba en el vehículo y que salió ilesa, explicó que fueron interceptados por dos motocicletas en los que se movilizaban cuatro presuntos delincuentes, les dispararon con las armas de fogueo y les robaron las maletas.

Las autoridades también se percataron que el vehículo que resultó con los impactos de bala, tampoco cuenta con placas, ni en la parte delantera, ni en la trasera, por lo que se generan múltiples inquietudes acerca de la realidad que rodea este hecho.

El comandante de la estación de Policía de Suba, mayor Milton Pachón, dijo que “la ciudadanía informa de unos disparos en el lugar. Es así como nuestra patrulla de la zona de atención, de manera oportuna, llega al sitio e identifica que efectivamente se presentan unos disparos a un vehículo y hay dos personas lesionadas”.

El mayor aseguró que a los heridos se le brindó asistencia médica y fueron trasladadas a un centro asistencial, en donde se confirmó que no tienen heridas de gravedad.

“En el lugar, una vez verificado el caso, se informa que se hurtaron unos elementos de este vehículo”, indicó el comandante.