Video: encuentran atrapados bajo tierra a una banda delictiva denominada ‘Los Topos’, quienes roban cable de cobre

Captura bajo tierra de la banda 'Los Topos', quienes robaban cable de cobre en TransMilenio.

Atrapados bajo tierra, así fueron capturados ‘Los Topos’, tres delincuentes que se escondían debajo del piso de la estación Calle 45 mientras intentaban hurtar el cableado del sistema de transporte masivo de la ciudad.

El hecho se registró en la localidad de Chapinero, cuando el personal de seguridad de TransMilenio escuchó ruidos extraños y alertó a las autoridades. De inmediato, uniformados del Grupo de Transporte Masivo de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al punto y, con apoyo del equipo de infraestructura, levantaron las placas del piso de la estación.

Allí descubrieron a los tres hombres en flagrancia, rodeados de herramientas y bolsas con el material hurtado. Uno a uno los delincuentes tuvieron que salir de su escondite y fueron capturados en el lugar. Además, se logró la recuperación de 100 metros de cable encauchetado de cobre, avaluado en más de 20 millones de pesos.

Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente y deberán responder por el delito de hurto.

En lo corrido de 2025, la Policía ha capturado 829 personas por diferentes delitos en el sistema TransMilenio, 18 de ellas por hurto de fibra óptica, y ha recuperado 420 metros de cable.

