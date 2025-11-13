Autoridades recapturaron a dos de los hombres que se fugaron de la Estación de Policía de Barrios Unidos

Recapturan a dos de los hombres que se escaparon de la Estación de Policía de Barrios Unidos.

En las últimas horas la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó la recaptura de dos de los hombres que se fugaron el pasado 9 de noviembre de la Estación d​e Policía de Barrio Unidos.

Según lo manifestado por las autoridades, estos delincuentes fueron apresados en el barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito, donde se estaban escondiendo al interior de una vivienda. Es importante señalar que aún faltan dos personas por recapturar.

“En las últimas horas en la localidad de Tunjuelito se logra la recaptura de dos de las cuatro personas que se fugaron el día domingo en la Estación de Policía Barrios Unidos. Cabe resaltar que estas personas se encontraban con medida de aseguramiento por el delito de hurto agravado, un hecho que se había presentado en el mes de octubre del año 2024″, expresó el comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito.

Además de los delitos por los que estaban siendo juzgados estos individuos, también se le señalará el de fuga de presos. Las autoridades instan a la ciudadanía a denunciar si saben el paradero de las otras dos personas que se escaparon.

¿Cómo ocurrió la fuga de los presos?

Lo que ha señalado el comandante de la Policía de Bogotá, Guivanni Cristancho, es que las personas que estaban privadas de las libertad en ese momento, se amotinaron durante un procedimiento de limpieza de celdas y entrega de comida en la estación.

En ese momento, uno de los uniformados accionó su arma de fuego en legítima defensa, hiriendo a cindo reclusos, sin embargo, cuatro lograron escapar, entre los que estaba una mujer señalada de homicidio y tres hombres con delitos de hurto agravado.

La Policía de la ciudad desplegó un plan candado para dar rápidamente con los los delincuentes que huyeron.