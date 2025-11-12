Rescatan a un bebé dos años que permaneció siete horas en un vehículo en el centro de Bogotá

Policía de Bogotá rescató a un bebé de dos años que estaba abandonado en un carro.

La Policía de Bogotá, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, atendió un reporte de un niño de dos años que permaneció encerrado en un vehículo estacionado en vía pública en el barrio La Favorita en el centro de Bogotá. Según las autoridades, el menor de edad fue dejado en el automotor sin cuidados o personas a cargo de su bienestar. Fue necesario realizar un procedimiento de apertura del automóvil para rescatar al menor de edad.

Lea también: Nuevos detalles de los motociclistas que lincharon y asesinaron a conductor en Bogotá

Durante labores de patrullaje en el barrio La Favorita, uniformados de la Policía de Bogotá fueron alertados por la comunidad sobre un menor de edad que permanecía solo dentro de un vehículo desde horas de la mañana, hasta la tarde de este martes 11 de noviembre de 2025.

El Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía de Bogotá, con apoyo de la comunidad, logró abrir el automotor y poner al niño a salvo tras más de siete horas solo en el vehículo. Al no ubicarse a ningún familiar o cuidador, el menor fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la verificación y restablecimiento de sus derechos.

Según las autoridades, hasta el momento, los padres no han hecho presencia ante ninguna autoridad por lo que se desconoce la identidad del menor. Por lo sucedido, el vehículo también fue inmovilizado.

Incautadas bicicletas, drogas, armas blancas y municiones durante operativo en San Bernardo

En otro operativo, las autoridades en una megatoma llevada a cabo en el barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, con el apoyo de la Secretaría Distrital y la Alcaldía local, incautaron cuatro bicicletas de dudosa procedencia que no tenían ningún tipo de factura de compra ni documento de propiedad, además, de estupefacientes, armas blancas y municiones.

En medio del operativo, los uniformados y el personal del Distrito ingresaron a varios pagadiarios para realizar verificaciones de antecedentes, registros a personas y control de documentación.

En uno de estos establecimientos, los policías encontraron en un pequeño patio, cuatro bicicletas apoyadas contra una pared, las cuales no contaban con ningún documento que demostrara su legalidad.

Los habitantes del lugar al ser requeridos y consultados por la Policía de Bogot no pudieron acreditar su procedencia, por lo que las bicicletas fueron incautadas mientras se realizan las verificaciones para determinar si fueron reportadas como hurtadas.