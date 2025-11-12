Resultados de MiLoto: Vuelve a caer en una misma semana y buscan al nuevo millonario en Bogotá

La suerte volvió a llegarle a un habitante de Bogotá. Por segunda vez en la misma semana, MiLoto cayó y entregó su premio mayor, esta vez a un afortunado habitante de la capital del país, que se ganó 120 millones de pesos tras acertar los números del sorteo.

El tiquete ganador fue adquirido bajo la modalidad manual en un punto de venta de la red aliada Paga Todo.

También le puede interesar: Resultados de MiLoto que cayó con mil millones de pesos por primera vez en ciudad intermedia en Colombia

Resultados MiLoto 11 de noviembre de 2025: Nuevo ganador en Bogotá

El nuevo ganador, lo hizo con la modalidad manual y los números ganadores fueron: 02, 03, 08, 19 y 34 en el sorteo No. 0431.

Est sorteo dejó más de 8.500 ganadores en todo el país y entregó más de 185 millones de pesos en premios.

Con esta nueva victoria, MiLoto completa 26 caídas en lo que va de 2025, reafirmando su posición como el juego “más fácil de jugar, fácil de ganar y el que más cae”.

Desde su lanzamiento, MiLoto entre el 20 de octubre de 2023 y el 9 de noviembre de 2025, el juego ha aportado más de 15.700 millones de pesos al sistema de salud, consolidando su compromiso con el bienestar social.

El nuevo ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente.

¿Cómo cobrar el premio de MiLoto?

Si ganó más de 9.063.418 de pesos, deberá presentar en la sucursal Fiduciaria autorizada la siguiente documentación:

Tiquete original. (Si la compra se realizó de manera digital, se debe presentar impreso el tiquete que fue enviado al correo electrónico o se puede descargar en el menú de “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Debe tener los campos totalmente diligenciados)

Presentación del documento de identidad (cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal y permiso especial de permanencia).

Deberá presentar en la sucursal Fiduciaria autorizada la siguiente documentación: Copia del documento de identidad (cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal y permiso especial de permanencia). Formulario para pago de premios debidamente diligenciado.

Las sucursales autorizadas son: