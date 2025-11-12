Irresponsables: Buscan a los padres de bebé abandonado en un carro por más de 7 horas en el sector de La Favorita

Momento en el que rescatan a bebé abandonado en Bogotá. (Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá)

Policía rescató a bebé de cerca de 2 años que fue abandonado dentro de un carro en Bogotá

En las últimas horas se conoció un nuevo caso que conmociona a Bogotá y al país. Un niño de cerca de 2 años fue rescatado por la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de haber permanecido al interior de un vehículo por más de 7 horas.

Según informó la Secretaría de Seguridad de Bogotá, uniformados de la Policía Nacional, de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, rescató a bebé de un posible caso de abandono.

Bebé de casi 2 años fue encontrado abandonado dentro de un vehículo en La Favorita

“Durante labores de patrullaje en el barrio La Favorita, uniformados fueron alertados por la comunidad sobre un menor de edad que permanecía solo dentro de un vehículo desde horas de la mañana”, reveló la Secretaría a través de un comunicado.

Además, reveló que “el Grupo de Infancia y Adolescencia, con apoyo de la comunidad, logró abrir el automotor y poner al niño a salvo tras más de 7 horas solo en el vehículo. Al no ubicarse a ningún familiar o cuidador, el menor fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la verificación y restablecimiento de sus derechos".

Hasta el momento, se confirmó que “los padres no han hecho presencia ante ninguna autoridad por lo que se desconoce la identidad del menor”.

La Policía Nacional hizo un llamado urgente a todos los padres y cuidadores para que garanticen la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y recordó que cualquier situación que ponga en riesgo su vida o integridad debe ser denunciada de inmediato a través de las líneas 123 o 141 del ICBF.