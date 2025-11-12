Galán lamentó la muerte de Karol Stephanía y pidió retomar campaña de seguridad vial ‘Estrellas Negras’

Carlos Fernando Galán lamentó la muerte de la joven de 15 años, tras ser arrollada por un taxista en estado de embriaguez.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó la muerte de Karol Stephanía Arturo Torres, una de las dos menores de edad que fue víctima del choque provocado por un taxista en estado de embriaguez en el barrio La Sierra de la localidad de San Cristóbal, en el sur oriente de Bogotá, en el que 11 personas fueron arrolladas y resultaron con graves heridas.

El mandatario indicó no habrá impunidad en el hecho ocurrido el pasado sábado 8 de noviembre de 2025, en una de las empinadas calles del barrio La Sierra.

“Lo sucedido en San Cristóbal nos duele a todos en Bogotá. Karol, de apenas 15 años, perdió la vida por la irresponsabilidad de un conductor en estado de embriaguez. Su hermano Juan Martín, de 7 años, sigue luchando por su vida en el Hospital Santa Clara. Detrás de cada víctima de un siniestro vial, hay una familia que se rompe y una comunidad que sufre”, expresó el alcalde, Galán.

El mandatario capitalino hizo un llamado al Gobierno nacional y a demás alcaldes de ciudades del país, a reactivar campañas de seguridad vial y sensibilización, como las denominadas ‘Estrellas Negras’.

“Por eso, en Bogotá seguimos fortaleciendo acciones por la seguridad vial: con infraestructura, límites de velocidad y cámaras de protección, estamos trabajando para salvar vidas. Hoy, en el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Siniestros Viales, hacemos un llamado al Gobierno nacional y a las demás ciudades: retomemos la campaña de las Estrellas Negras y trabajemos juntos para salvar vidas en las calles de todo el país".