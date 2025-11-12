Fuerte explosión en la glorieta de la Av. Américas con Av. Ciudad de Cali dejó una persona muerta y otra herida

En la noche de este martes 11 de noviembre, una fuerte explosión se escuchó en la glorieta que conecta la Avenida Américas con la Avenida Ciudad de Cali. Lo que se ha podido conocer de manera preliminar, es que la detonación dejó una persona herida y otra muerta.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, las víctimas se trataban de dos personas en situación de calle que estaban manipulando un artefacto explosivo. Ambos fueron llevados al Hospital de Kennedy, pero uno de ellos murió por la gravedad de las heridas.

“El día de hoy a las 7:15 de la noche aproximadamente, en el puente vehicular conector entre el barrio El Tintal y Patio Bonito se escuchó una explosión. Las patrullas cercanas acudieron rápidamente al lugar, evacuando de manera inmediata a dos ciudadanos habitantes de calle. Desafortunadamente al llegar al Hospital de Kennedy, uno de ellos fallece y otro está siendo atendido por parte de los médicos. Nuestra policía de investigación criminal está verificando los móviles y las condiciones de cómo se produjo este hecho, al parecer estas dos personas estaban manipulando un artefacto explosivo de acuerdo a lo que hemos podido encontrar en el lugar”, expresó el coronel Álvaro Mora Rodríguez.

Incluso, los hechos afectaron el tráfico en la zona de acuerdo a la Secretaría de Movilidad, quien dio a conocer las vías perjudicadas.

“Por explosión en la calle 6 con carrera 87A, en sentido Oriente - Occidente. Se presentan afectación viales en: Av. Cali, sentido Norte - Sur. Av. Américas, sentido Oriente - Occidente. Av. Guayacanes, sentido Norte - Sur”.

De esta manera, informaron las rutas alternas: Av. Cali al Norte, calle 6D al Occidente y Av. Guayacanes.