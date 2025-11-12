Fiscal que lleva el caso de Jaime Esteban Moreno, dio a conocer testimonios claves sobre el crimen

El crimen de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, quien el pasado 31 de octubre, recibió una brutal golpiza a las afueras del bar Before Club que le ocasionó la muerte.

Ante la captura y judicialización de Juan Carlos Suárez Ortiz, se sumó la entrega de Ricardo Rafael González Castro, quien llevaba 10 días huyéndole a las autoridades.

Lea también: “Cada caso como el de hoy es una derrota de la sociedad”: Galán confirma presunto caso de abuso sexual en jardín del ICBF

De esta manera, sobre este último acusado, se han realizado audiencias tanto de legalización de la captura, como de imputación de cargos. La Fiscalía lo acusó del delito de homicidio agravado en calidad de coautor doloso por su presunta participación en la golpiza que resultó en la muerte de Jaime Esteban Moreno.

Sin embargo, el joven de 23 años no aceptó los cargos. Para la fiscal del caso, Elsa Cristina Reyes Hernández, señalan que Ricardo Rafael González actuó con conocimiento previo para atacar a Moreno y de la letalidad de los golpes en zonas vitales.

Por otro lado, la familia de Jaime Esteban ha pedido que se vincule a Paola Fernández, una de las mujeres que estuvo presente el día de la golpiza. Incluso se supo que presuntamente esta joven fue quien instó a que golpearan a Esteban Moreno.

En la audiencia de este martes 11 de noviembre, la fiscal reveló el testimonio de Alejandro Izquierdo, amigos de Moreno y testigo presencial de los hechos.

“Yo vi cuando un hombre calvo, de contextura atlética y con la cara pintada de rojo y negro, le dio un golpe por detrás en la nuca al joven. Él gritó”, dijo el testigo.

igualmente se refirió a una de las mujeres.

“Después de un minuto se acercaron dos mujeres: una de tez morena, vestida de azul, y otra de negro.La mujer de azul le dijo al occiso: ‘ahí tiene, para que siga acosando’“.