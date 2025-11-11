Susto en plena misa: Jóvenes armados irrumpen en iglesia en Kennedy

En medio de una misa, cinco jóvenes armados con cuchillos irrumpieron en una iglesia del barrio Timiza, en la localidad de Kennedy. Los hombres iban persiguiendo a otro jóven que intentaba resguardarse en el lugar.

El insólito suceso se dio el lunes, 10 de noviembre, durante la eucaristía de las 6 de la tarde. En medio de la ceremonia, un hombre ingresó corriendo al recinto y se ubicó detrás del altar, mientras el sacerdote oficiaba la misa. A los pocos minutos, llegaron los cinco jóvenes con armas blancas buscando al sujeto escondido.

Videos difundidos en redes muestran el caos que se vivió en el lugar en medio del altercado. En las imágenes se puede ver a los presuntos atacantes amenazando al perseguido con arma puñales, mientras este se mantiene al lado del padre para protegerse.

Según la Policía, los cinco individuos intentaban robarle la gorra al otro jóven. La entidad confiró que cinco de los involucrados, quienes eran menores de edad, fueron puestos a disposición del grupo de Infancia y Adolescencia. Por su parte, un joven, mayor de edad, fue trasladado al Centro de Traslado por Protección.