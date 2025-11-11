Revelan otro fatal accidente en el que ciclista de 65 años murió al ser arrollado por un bus del SITP

Sitp atropelló a ciclista de 65 años de edad en la localidad de Bosa.

Los accidentes de tránsito en la ciudad de Bogotá sigue cobrando vidas. Tras conocerse el lamentable siniestro vial en que un taxista arrolló a 11 personas en la localidad de San Cristóbal por estar en estado de embriaguez, se sumó un nuevo fatal accidente que también pasó el pasado sábado 8 de noviembre.

En esta ocasión los actores viales involucrados son un conductor de bus del Sitp y un ciclista de 65 años de edad que lamentablemente perdió la vida. La revelación la hizo Caracol Radio quien publicó unos videos en los que se observa cuando el articulado le pasa por encima al hombre de la tercera edad.

De acuerdo a los familiares de la víctima, el ciclista alcanzó a llegar con vida al centro médico, sin embargo, murió al siguiente día por la gravedad de las heridas.

Pronunciamiento de TransMilenio

Con relación al siniestro vial en el que estuvieron implicados un bus de TransMiZonal y un ciclista, TRANSMILENIO S.A. informa que:

- Lamentamos el incidente ocurrido en la localidad de Bosa el sábado 8 de noviembre.

- Tan pronto fue reportado el hecho, activamos los protocolos y al lugar acudieron representantes del concesionario ETIB S.A.S. a quienes pertenece el bus, policía y ambulancia quienes prestaron la oportuna asistencia a la persona lesionada que fue trasladada a un centro asistencial.

- TRANSMILENIO S.A. ha entablado contacto con la persona afectada y estará presto a colaborar con las autoridades para esclarecer las causas del siniestro. Adicionalmente continuará reforzando las medidas de control y monitoreo para garantizar la seguridad de todos los actores viales.

Cifras de accidentes de tránsito que involucra a ciclistas

De acuerdo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), de enero a septiembre del presente año, han muerto 43 ciclistas en medio de accidentes de tránsito