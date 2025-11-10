Juez envío a la cárcel José Eduardo Chalá, el conductor de taxi que arrolló a 11 personas en Bogotá

Judicializan al taxista que en estado de embriaguez arrolló a 11 personas en Bogotá.

José Eduardo Chalá Franco, taxista de oficio, en estado de embriaguez y exceso de velocidad habría arrollado con su vehículo a un grupo de personas el pasado 8 de noviembre, en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. La acción dejó 11 heridos, entre ellos cuatro menores de edad.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial. Dos permanecen en estado crítico. Entretanto, el conductor fue conducido por la Policía Nacional al Hospital San Blas, donde le hicieron una valoración inicial. Posteriormente, peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que se encontraba en grado tres de alcoholemia.

Las verificaciones realizadas en el lugar de los hechos y los elementos materiales probatorios recopilados dan cuenta de que el taxista, en atención a la condición que presentaba, perdió el control del automotor, colisionó contra varios peatones que estaban en una esquina y terminó contra la fachada de un inmueble.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambas conductas agravadas.

Chalá Franco aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Detalles del fatal accidente de tránsito

La brigadier general Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito, entregó detalles sobre el caso del taxista que atropelló a 11 personas en San Cristóbal, ellas un bebé de cuatro meses y tres niños de 7, 12 y 15 años. Blanco aseguró que el hombre no solo estaba infringiendo la ley al ir en estado de embriaguez, sino que también estaba incumpliendo la norma transitando ese día en las calles.

En medio de una rueda de prensa la brigadier General Susana Blanco informó que el sábado 8 de noviembre, día en el que ocurrió el trágico accidente de tránsito,el taxi que manejaba el sujeto tenía pico y placa. Además, el sujeto tendría más de 10 comparendos en su historial, dando fe de la irresponsabilidad que suele tener a la hora de manejar.