Grave incendio en el centro de Bogotá afectó una fábrica de muebles y es atendido por cinco estaciones

Bomberos de Bogotá atendieron incendio en el centro de la capital. (Foto: Tomada @bomberosbogota 7 de noviembre 2025)

En la madrugada de este viernes, 7 de noviembre, se registró un grave incendio en el centro de Bogotá, más exactamente en la calle Séptima con carrera Segunda, en donde varias familias debieron ser evacuadas de manera preventiva tras la propagación de las llamas.

Según reveló el Ojo de la noche, la emergencia habría iniciado por un presunto cortocircuito dentro de una fábrica de muebles.

Incendio afectó una fábrica de muebles en el centro de Bogotá

De acuerdo con los testigos de la emergencia, las llamas alcanzaron gran altura y amenazaron con extenderse a casas contiguas, por lo que se requirió de la intervención de los Bomberos Oficiales de Bogotá y la Policía Nacional.

En el sitio también están presentes equipos de socorristas y unidades de diferentes estaciones que trabajan para evitar que el fuego se propague a otras edificaciones del sector

Además, se conoció que adulto mayor y su mascota son los principales afectados y se pide la intervención de las autoridades para brindarle apoyo con sus medicamentos.

El argento Torres de los Bomberos de Bogotá en el sitio le dijo al Ojo de la noche que: “inicialmente habíamos dicho que eran 10 viviendas, pero son tres edificaciones bastante grandes. Era una ebanistería, la cual tenía un incendio declarado. Se hico la atención de búsqueda primaria, evacuación de personas y atención de ataque directo. No tenemos lesionados, un bombero que tuvo una lesión pero no fue de gravedad”.

El sargento confirmó que “estamos en total cinco estaciones, estación central, chapinero, centro histórico, restrepo y personal de logística”.

Por su parte, los Bomberos de Bogotá a través de su cuenta oficial en X informaron que están controlando el incendio: “Controlamos un incendio en una edificación en construcción en la Carrera 7 con Calle 2. No hay reporte de personas lesionadas. Se realiza ataque directo por dos frentes. Se activa al Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa del incidente”, señalaron.

Luego confirmaron que: “Bomberos de Bogotá controlan al 100% un incendio estructural que inició en una ebanistería y afectó un edificio en construcción y otras viviendas aledañas, en la Carrera 7 con Calle 2. No hubo reporte de personas lesionadas”.