Qué susto: Niño de 6 años cayó de un cuarto piso al asomarse a una ventana para buscar a su papá

Niño de 6 años cayó de un cuarto piso al asomarse a la ventana

Este miércoles, 5 de noviembre, se registró un hecho en el que un niño de solo 6 años cayó de un cuarto piso, en horas de la noche cuando se despertó y se dio cuenta que estaba solo. El hecho se registró en la localidad de Bosa La Libertad, al sur de Bogotá.

Al parecer, el padre del niño había salido a la calle para comprar comida y cuando regresó se percató de lo que había sucedido.

Niño de 6 años cayó de un cuarto piso al darse cuenta que estaba solo

Según conoció Blu Radio, el niño se habría asomado a la ventana con el objetivo de buscar al papá, quien lo habría dejado solo mientras dormía.

El teniente coronel Luis Pardo, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, le dijo a la emisora que el niño se despertó, se acercó a la ventana para ver si su padre regresaba y de un momento a otro cayó al vacío.

Por fortuna, el niño cayó en un jardín y solo sufrió lesiones leves en las ambas piernas.