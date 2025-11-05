Hombre fue asesinado en el ciclopuente de la 80 con Boyacá en medio de un hurto y nadie responde

Alejandro Ladino, asesinado por robarle la bicicleta en el ciclopuente de la 80 con Boyacá. (Foto: Alcaldía de Bogotá / Captura de video Noticia Caracol, 5 de noviembre 2025)

Hombre asesinado en el ciclopuente de la 80 con Boyacá

En el ciclopuente de la calle 80 con Boyacá en Bogotá fue asesinado un hombre de 33 años en medio de un hurto, en el que los delincuentes y asesinos le robaron la bicicleta. Se trata de Alejandro Ladino, padre de dos niños pequeños, quien fue asesinado el pasado jueves, 30 de octubre, cuando se movilizaba sobre este puente.

Justamente, muchos de los ciclistas han dejado de utilizar este ciclopuente, por los constantes robos y la inseguridad en la zona.

Ciclistas por miedo han dejado de usar el ciclopuente de la calle 80 con Boyacá

“Más o menos a la mitad del puente lo encierran y con arma blanca le causaron dos heridas, una en el pecho y otra en la espalda. Le causaron la muerte en cuestión de minutos”, dijo a Noticias Caracol, Nataly Guzmán, familiar del hombre asesinado.

Según testigos del hecho, son varios hombres armados llegaron por los extremos del ciclopuente, asaltaron al hombre y a su pareja para quitarles sus pertenencias.

“Hasta el momento la Policía no ha manifestado qué ha pasado, solo dicen que está en investigación”, agregó la prima del hombre asesinado.

La familia se reunió en el ciclopuente con velas y pancartas para pedir justicia y que se puedan dar con los responsables del homicidio.

“Queremos es que se haga justicia, que la Policía tome el control en esta situación. No es justo que una persona pierda la vida por una bicicleta o por un celular”, agregó la familiar.

Los habitantes del sector también le hicieron un llamado a las autoridades competentes para que en este sector se refuerce la seguridad.

En lo que va corrido del 2025 se han denunciado el robo de 5145 bicicletas en Bogotá, lo que se calcula equivale a 17 bicicletas por día.