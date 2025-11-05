Grave accidente deja dos personas muertas y varias heridas en la vía Bogotá-Girardot

En la mañana de este miércoles 5 de noviembre, se registró un grave accidente de tránsito en el kilómetro 3 de la vía Bogotá–Girardot, a la altura del municipio de Ricaurte (Cundinamarca). El siniestro dejó al menos dos personas fallecidas y siete heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales de la región. Las autoridades aún trabajan en la verificación del estado de salud de los afectados y en la identificación de las víctimas.

El incidente, catalogado como un choque múltiple, involucró varios vehículos: un automóvil particular, un taxi, una camioneta de estacas, un motocarro y tres motocicletas. La fuerza del impacto y la dispersión de los vehículos obligaron a la implementación de un cierre total de la calzada, lo que ha generado una considerable congestión vehicular en la zona. Debido a la magnitud de la emergencia, las labores de retiro de escombros y valoración de la escena se extenderán durante las próximas horas.

Cierre total en la vía a Girardot tras siniestro que involucró siete vehículos

En el sitio hacen presencia equipos de la Concesión Vía Sumapaz, junto con unidades de la Policía de Tránsito y Transporte y personal de la Policía Judicial, quienes adelantan la inspección técnica y la recolección de evidencias para determinar la causa del accidente. Aunque aún no existe una hipótesis oficial, se investiga si hubo exceso de velocidad, invasión de carril o falla mecánica de alguno de los vehículos involucrados.

Para mitigar el impacto en la movilidad, se habilitaron los siguientes desvíos:

Vehículos livianos : tomar la variante de Girardot y continuar hacia el municipio de Flandes .

: tomar la y continuar hacia el municipio de . Vehículos de carga: seguir por la misma variante hasta el desvío que conduce a Honda.

En redes sociales circulan videos y fotografías que muestran la dimensión del siniestro: motocicletas completamente destruidas, vehículos volcados y varios heridos siendo auxiliados por otros conductores y transeúntes. El contenido ha generado preocupación y llamados a reforzar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del centro del país.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a mantener precaución, respetar los límites de velocidad, conservar la distancia de seguridad y evitar maniobras peligrosas, especialmente en temporadas de alto flujo vehicular.

Este accidente vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer campañas de prevención vial y seguimiento a las condiciones de las vías, con el fin de reducir la accidentalidad en el país.