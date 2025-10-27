Aparatoso accidente deja como saldo tres personas muertas y dos mujeres heridas en la troncal del Caribe

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes en la Troncal del Caribe, en la vía que conecta a Riohacha con Palomino, en el departamento de La Guajira. El siniestro dejó como saldo una persona muerta y dos mujeres heridas, quienes fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales de Riohacha.

Para leer: Joven le quitó la vida al novio de su ex en violento ataque

El hecho ocurrió en un sector conocido como Puente Bomba, una zona de alto flujo vehicular y con frecuentes reportes de accidentes. Según los primeros informes de las autoridades de tránsito, el conductor de un vehículo particular de color rojo habría impactado violentamente contra la parte trasera de una tractomula que se encontraba varada a un costado de la carretera debido a fallas mecánicas.

En imágenes difundidas a través de redes sociales, se observa que el automóvil quedó totalmente destruido en su parte delantera, lo que da cuenta de la magnitud del impacto. Testigos aseguraron que el choque se produjo en cuestión de segundos, sin que el conductor alcanzara a frenar o maniobrar para evitar la colisión. Las autoridades de tránsito y la Policía de Carreteras llegaron al lugar para atender la emergencia, realizar el levantamiento del cuerpo y trasladar a las personas heridas.

Tragedia en Puente Bomba: choque entre carro y tractomula causa una víctima fatal

Pese a la gravedad del accidente, el corredor vial se mantiene habilitado, ya que los vehículos involucrados fueron ubicados a un costado de la vía, permitiendo el paso controlado de los demás automotores. Las autoridades adelantan la investigación correspondiente para establecer las causas exactas del siniestro, aunque no se descarta el exceso de velocidad o una falla de percepción del conductor ante el vehículo detenido.

De acuerdo con cifras del Sistema de Información de Siniestros Viales (SIRAS), durante el año 2024, en La Guajira se registraron 6.742 víctimas por accidentes de tránsito, entre fallecidos y lesionados. Aunque este número refleja la magnitud del problema en el departamento, los datos nacionales muestran una leve disminución en la cantidad de fatalidades y heridos en comparación con el año 2023.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a los conductores para mantener la prudencia en las carreteras, respetar los límites de velocidad y reportar cualquier vehículo detenido en la vía, con el fin de prevenir nuevos siniestros en una de las rutas más transitadas del Caribe colombiano.