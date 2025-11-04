Revelan la última conversación por celular que tuvo Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado

Mujer que presenció la golpiza de Jaime Esteban Moreno, contó detalles de la pelea.

El crimen de Jaime Esteban Moreno sigue causando consternación a nivel nacional, luego de que el joven estudiante de la Universidad de Los Andes, fuera asesinado a golpes por dos hombres cuando salía de una fiesta de Halloween en la calle 64 con carrera 15.

Durante la mañana de este lunes 3 de noviembre, se realizaron las exequias en la parroquia Cristo Rey, sin embargo, la familia de Esteban Moreno tenía al parecer otros planes que lamentablemente darle el último adiós al joven.

De acuerdo a una entrevista de Noticias Caracol realizada al tío de la víctima, este reveló que habló con su sobrino horas antes de fuera asesinado su familiar. Según el hombre, le preguntó a Jaime Esteban por la talla de pantalón de su hermano con el objetivo de darle un regalo de navidad.

A lo que el estudiante respondió:

“Oiga, no tengo ni idea qué talla es mi hermano. Ya miro en el clóset qué talla de pantalón usa”.

Igualmente, planearon realizar este fin de semana festivo un asado. Todo parece indicar que la llamada se dio sobre las 7:30 p.m. y 8:00 p.m.

“Le dije ‘Te tengo estas carnes. Compré estas carnes. Conseguí un sitio maravilloso. ¿Vas a ir? ¿Me ayudas a asar?’“, detalló el tío.

Jaime Esteban le respondió: “Sí, claro, por supuesto, yo voy”.

Lo que se ha podido conocer por medio de relatos de la familia, es que el estudiante había acordado llegar a su casa entre las 3:00 a.m. y 3:30 a.m.