Video: Así fueron las exequias de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la U. de Los Andes asesinado

Sobre el mediodía de este lunes 3 de noviembre, se llevó a cabo las exequias de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de la Universidad de Los Andes, quien murió en medio de una pelea en una fiesta de Halloween el pasado viernes 31 de octubre.

El último adiós del joven se llevó a cabo en la parroquia Cristo Rey, ubicada en barrio Chicó Norte. Allí llegaron decenas de personas entre familiares, amigos y conocidos de Moreno Jaramillo.

Es importante señalar, que la velación había comenzado el domingo 2 de noviembre en la Funeraria Gaviria y el sepelio quedó programado para el Cementerio Jardines de Paz.

Los videos difundidos por medios de comunicación que estuvieron presente en la ceremonia, dejan observar que el ataúd fue llevado por el hermano de Jaime Esteban y su tío con profundo dolor.

¿En qué va la investigación?

Video que han circulado en redes sociales, se puede ver la golpiza de la que fue víctima Esteban Moreno por parte de dos jóvenes. Hasta el momento, los testimonios recopilados señalan que antes del fatídico desenlace, el estudiante de ingeniería de sistemas había tenido ya discusiones de quienes fueron sus agresores.

Ese mismo día fue capturado un hombre identificado como Juan Carlos Suárez y dos mujeres, quienes quedaron en libertad tras no encontrarles responsabilidad.

No obstante, hay un individuo que no se ha presentado a las autoridades y sería presuntamente de acuerdo a los videos, el que le dio el golpe mortal a Esteban.

El abogado de la familia de Jaime Esteban, en diálogo con Semana, confirmó que la causa del deceso del joven, fue un trauma craneoencefálico severo, debido a los puños y patadas que recibió en la cabeza y tórax.