Impuestos para Dummies con la secretaria de Hacienda de Bogotá

¿Cuál fue el ejercicio para reducir la cartera de Bogotá en 2024?

PUBLICIDAD

Nosotros recibimos en diciembre del año 2023 una cartera de $12.7 billones y a final del año pasado la entregamos en $12.2 billones, así que reducirla nominalmente es un esfuerzo muy grande y es un mensaje a los ciudadanos: agradecemos a quienes pagan oportunamente sus impuestos, pero también tenemos la tarea y la responsabilidad con todas esas personas que aportan correctamente sus impuestos de ir a encontrar esa plata de quienes no lo hacen así. Logramos traer al distrito $1.4 billones de recuperación de cartera, el año anterior se había logrado un billón, entonces es un mensaje: tenemos que pagar nuestros impuestos, es nuestra responsabilidad, y cuando no lo hacemos pues hay consecuencias; los intereses, las sanciones, y no es el propósito de la Secretaría de Hacienda, pero es nuestra responsabilidad hacer todo este proceso de cobro para recuperar la cartera de Bogotá.

El año pasado fueron muy creativos ustedes en el Distrito generando nuevas formas de que entrara plata, cuéntenos un poco sobre esto…

Ahí tenemos un esquema que busca como en la casa: un poquito de todo. Un poco son los impuestos, el pago del pico y placa que tanta gente lo paga en Bogotá, intereses y demás, pero por ejemplo, fuimos al Concejo de Bogotá y nos aprobaron un nuevo cupo de endeudamiento; también estamos trabajando mucho en traer todos los recursos de las diferentes tesorerías de Bogotá a una única tesorería y logramos más de $800.000 millones en recursos que los ponemos a trabajar como en la casa.

Es decir, ¿en últimas también es un ejercicio de control centralizado?

Así es. Entonces sumamos los rendimientos financieros, pues tenemos algunas empresas, como el Grupo de Energía de Bogotá, que nos dio el año pasado 1.5 billones de pesos en dividendos, entonces así es: un poquito de todo.

Nacionalmente estamos en una polémica que es que los impuestos nacionales no alcanzan que no ha habido el recaudo suficiente, ¿cómo estamos de recaudo distrital?

PUBLICIDAD

Nosotros recaudamos el año pasado 14.8 billones de pesos. Eso fue un cumplimiento del 98% de nuestra meta, una meta que además cuando llegamos la subimos, entonces estamos satisfechos con ese cumplimiento, y vamos muy bien: a la fecha llevamos más de $2.5 billones recaudados, un poco más del 15% y, lo más importante, va como preveíamos que debía ir. Abril es un mes importantísimo para nosotros en recaudo, pero como vamos, vamos bien.

Es importantísimo, además, porque es que hasta abril llegan los descuentos para los ciudadanos…

Así es. Bogotá tradicionalmente ha tenido esta oportunidad a la que además debo decir mucha gente se acoge, casi el 80%, incluso a veces más se acogen al pago con descuento. Entonces quiero recordar esas fechas a nuestros contribuyentes: hasta el 25 de abril podrán pagar el predial con el 10% de descuento y hasta el 16 de mayo, el impuesto de vehículos con el 10% descuento, así que queremos que esto sea fácil, queremos que muy pronto y ojalá desde este año empecemos a ver que pagar impuestos en Bogotá es fácil y vale la pena hacerlo.

¿La ciudadanía ha respondido al aporte voluntario?

El año pasado más de 20.000 contribuyentes hicieron su aporte voluntario. Hay realmente un mensaje de agradecimiento total, de reconocimiento para más de 20.000 personas que quieren dar un poco más de lo que es la obligación. ¿Qué hacemos con esos recursos? Los invertimos en poder fortalecer medidas de seguridad para la ciudad, que en el barrio de cada uno de nosotros haya más cámaras de seguridad, que podamos fortalecer a la policía con más motos, con más vehículos; esos dispositivos que usa la policía para chequear los antecedentes de quienes transitamos por la ciudad, logramos adquirir muchos de ellos, así que son recursos de predial y vehículos que se van a eso. Y en ICA, a mí me parece interesante dar esta cifra, y es que de los más 20.000 contribuyentes que dieron ese aporte voluntario solo 89 fueron de ICA, entonces creo que nos falta mucho tal vez con las empresas contarles más que esa posibilidad existe, que en el caso del ICA ese aporte voluntario se va a darle la posibilidad a estudiantes de que sigan sus estudios superiores con este programa de “Jóvenes a la E” que tiene la administración distrital, que busca precisamente es darle la posibilidad a estudiantes que no pueden seguir con estudios de nivel superior.

¿Qué debe tener en cuenta el ciudadano va a pagar impuestos para evitar un posible fraude?

Nos duele mucho saber que hay gente inescrupulosa aprovechándose de los contribuyentes y de la buena voluntad de los contribuyentes. Lo primero es: nunca ningún trámite de la Secretaría de Hacienda tiene costo. Si alguien le dice a usted a la entrada de un Cade o Supercade: “yo le bajo la factura y le cobro esto”, no; todas las facturas se encuentran disponibles en la página web de la Secretaría. Si usted no encuentra su factura en la página web, no tiene factura y ya miraremos qué es lo que tiene que hacer, pero nadie se la puede conseguir pagando por eso. Lo segundo, en todas nuestras comunicaciones hemos dispuesto desde el año pasado que tengan un código QR que se escanea y ese código QR le garantiza la veracidad de la comunicación. Nunca mandamos una carta pidiendo que nos consignen a cuentas, nunca decimos: “si no me consigna de aquí a mañana lo voy a embargar”. Eso no es el procedimiento de la Secretaría, entonces estar muy atentos, nada tiene por qué tener un valor.

Vea la entrevista completa con Ana María Cadena en nuestro canal de YouTube