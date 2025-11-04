“Que los responsables paguen”: Galán pidió intensificar la búsqueda del otro joven que asesinó a Jaime Esteban Moreno

El asesinato de Jaime Esteban Moreno sigue enlutando a todo el país, algunas personalidades públicas y políticas se han referido al trágico crimen ocurrido en la madrugada del 31 de octubre a las afueras de una discoteca en Bogotá.

Al pronunciamiento realizado por el presidente Gustavo Petro, se sumó ahora el del alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, quien por medio de su cuenta de “X” (antes Twitter), escribió:

“Jaime Esteban Moreno tenía una vida por delante que le fue arrebatada como resultado de una agresión cobarde el viernes en la madrugada en Bogotá”.

El mandatario capitalino agregó:

“Tan pronto como la Policía de Bogotá fue alertada de la agresión, procedió al traslado de Jaime para atención médica, así como a la búsqueda de los individuos descritos por testigos como responsables, logrando la captura de un hombre y dos mujeres, las cuales fueron dejadas en libertad en la audiencia de legalización”.

Igualmente Galán afirmó que pidió a las autoridades competentes para que intensificaran la búsqueda del otro sujeto que participó en la golpiza de Jaime Esteban y que terminó asesinándolo.

“Desde que tuve conocimiento de los hechos, el viernes pasado, le pedí a la Policía de Bogotá que en conjunto con el CTI, responsable directo de la investigación del caso, se intensifique la búsqueda y captura del otro responsable directo de la agresión”.

Finalmente, el alcalde le envió condolencias a la familia del joven estudiante de la Universidad de Los Andes y aseguró que hará lo posible para que el crimen no quede en la impunidad.

“A la familia de Jaime Esteban Moreno, toda mi solidaridad. Cuenten con mi compromiso para que este crimen, que hoy enluta a nuestra ciudad, no quede impune y que los responsables paguen”, concluyó Carlos Fernando Galán.