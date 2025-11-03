Urgente: apareció el turista extranjero que se había perdido en Monserrate

En la mañana de este lunes festivo 3 de noviembre las autoridades distritales confirmaron el hallazgo de Nangyl Tenzing, el ciudadano estadounidense que se había perdido en Monserrate.

“El visitante, identificado como Nangyl Tenzing, alpinista de nacionalidad estadounidense, nacido en India el 20 de mayo de 1977, de 48 años de edad, se encontraba hospedado en un hotel del centro de Bogotá. De acuerdo con la información preliminar, ingresó por cuenta propia a los cerros orientales, aparentemente utilizando un camino no autorizado dentro del sistema de senderos oficiales. Posteriormente, logró comunicarse con su hermana, a quien manifestó encontrarse desorientado y sin posibilidad de ubicar la salida, razón por la cual se activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate”, indicó la Oficina de Turismo de Bogotá en un comunicado oficial publicado hace unos minutos.

De acuerdo con esa fuente, las labores de búsqueda fueron coordinadas con los equipos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con apoyo del Grupo Especializado de Rescate (GER), binomios caninos, drones de reconocimiento aéreo y equipos de comunicaciones.

“En este momento, recibe primeros auxilios y valoración inicial por parte de los equipos de rescate en el sitio. Asimismo, se solicitó el apoyo de una ambulancia al Puesto de Mando Unificado (PMU) para garantizar su traslado a un centro de salud, donde se verificará su estado médico”, advirtió la Oficina de Turismo.

Entre tanto, indicaron que la Patrulla de la Policía de Turismo de Bogotá estará acompañando el traslado del ciudadano para garantizar que sea atendido y que se le garantice una atención sanitaria adecuada.

Bomberos revelaron cómo encontraron al ciudadano estadounidense

Entre tanto, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá entregó detalles verificados sobre el parte médico del ciudadano estadounidense.

Cuando los uniformados lo encontraron, constataron que tenía signos de deshidratación e hipotermia, por lo cual tuvieron que brindarle atención prehospitalaria.

“El paciente fue estabilizado, para ser trasladado y entregado a ambulancia. Presenta trauma en miembro inferior derecho, y algunas laceraciones. Su estado es consciente”, concluyó el Cuerpo de Bomberos de Bogotá,