Ojo viajeros: no olvide que hay Pico y Placa Regional este lunes festivo para el ingreso a Bogotá

Tenga presente los horarios para que no incurra en alguna infracción y posterior comparendo.

Conozca cómo funcionará el Pico y Placa Regional para Bogotá.
Conozca cómo funcionará el Pico y Placa Regional para Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad.
Por Kewin Alarcón

Este lunes festivo, 3 de noviembre Día de todos los Santos, regirá la medida de Pico y Placa Regional para todos los carros particulares que circulen por los nueve corredores de acceso a Bogotá. Esta medida se aplica para gestionar el tráfico y garantizar un retorno más eficiente y seguro a la capital.

¿Cuáles son los horarios?

Los horarios para el ingreso son: de 12:00 m. a 4:00 p.m. para los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8), y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. lo podrán hacer los que terminan en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

La Secretaría de Movilidad invita a todos los conductores a planear su viaje de retorno y recorridos por los nueve corredores donde aplica la medida.

¿Cuáles son los límites de la medida?

Los límites geográficos definidos en cada corredor para mitigar las afectaciones a residentes y actividades económicas en zonas adyacentes son:

  1. Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta la calle 198.
  2. Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá.
  3. Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la carrera 128.
  4. Avenida calle 80: desde el puente de Guadua hasta la carrera 114.
  5. Avenida carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 198.
  6. Avenida Boyacá, vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.
  7. Vía Suba-Cota: desde el río Bogotá hasta la carrera 132.
  8. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la diagonal 91.
  9. Vía a Choachí: desde el límite municipal con Choachí hasta la avenida Circunvalar.

¿Hay alguna excepción de Pico y Placa Regional?

Aplican las mismas excepciones vigentes para el pico y placa de lunes a viernes. El Pico y placa solidario no aplica.

