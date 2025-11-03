Ojo viajeros: no olvide que hay Pico y Placa Regional este lunes festivo para el ingreso a Bogotá

Este lunes festivo, 3 de noviembre Día de todos los Santos, regirá la medida de Pico y Placa Regional para todos los carros particulares que circulen por los nueve corredores de acceso a Bogotá. Esta medida se aplica para gestionar el tráfico y garantizar un retorno más eficiente y seguro a la capital.

¿Cuáles son los horarios?

Los horarios para el ingreso son: de 12:00 m. a 4:00 p.m. para los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8), y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. lo podrán hacer los que terminan en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

La Secretaría de Movilidad invita a todos los conductores a planear su viaje de retorno y recorridos por los nueve corredores donde aplica la medida.

¿Cuáles son los límites de la medida?

Los límites geográficos definidos en cada corredor para mitigar las afectaciones a residentes y actividades económicas en zonas adyacentes son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta la calle 198. Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá. Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la carrera 128. Avenida calle 80: desde el puente de Guadua hasta la carrera 114. Avenida carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 198. Avenida Boyacá, vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano. Vía Suba-Cota: desde el río Bogotá hasta la carrera 132. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la diagonal 91. Vía a Choachí: desde el límite municipal con Choachí hasta la avenida Circunvalar.

¿Hay alguna excepción de Pico y Placa Regional?

Aplican las mismas excepciones vigentes para el pico y placa de lunes a viernes. El Pico y placa solidario no aplica.