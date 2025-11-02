Mujer que presenció la golpiza a Jaime Esteban Moreno, contó detalles del altercado: “Él se reventó la cabeza”

El crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, continúa estremeciendo al país. El joven estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad de Los Andes, murió en la madrugada del viernes 31 de octubre producto de una pelea cuando salía de una fiesta de Halloween.

Aunque la Policía de Bogotá logró capturar a un hombre y dos mujeres señaladas presuntamente de ser los autores del asesinato, se ha podido conocer que hay un cuarto individuo quien sería el que golpeó y le causó la muerte a Esteban Moreno.

Incluso, en las últimas horas las autoridades dejaron en libertad a las dos mujeres capturadas, quedando solo un hombre a disposición de la justicia.

En entrevista con Noticias Caracol, una mujer residente de la calle donde ocurrió la pelea y quien presenció los hechos, contó detalles de esa madrugada.

“Jaime Esteban estaba más o menos aquí, y él se estaba golpeando con un muchacho de negro. No con el que tenía la cabeza pintada de rojo y estaba sin camisa, sino con otro muchacho de negro. Ese muchacho de negro le da un golpe así (señalando el rostro), y Jaime Esteban cae, pierde el equilibrio, se va contra la puerta y se golpea contra esto (El borde de una pared). Yo estoy mirando todo desde ahí“, dijo la señora identificada como Emperatriz Carreño.

La mujer continúo describiendo lo vivido esa noche:

“Estaba gritando: ‘No más’, y el muchacho que lo estaba auxiliando también gritaba. Empezamos a llamar al mismo tiempo a la policía”.

En redes sociales han filtrado un video al que tuvo acceso Citytv, donde se observa la persecución que le hicieron a Jaime Esteban y posteriormente la golpiza. En un momento el hombre sin camisa y pintado de rojo lo golpea fuertemente, pero aparece de inmediato otro individuo de negro quien es el que termina propinándole una agresión suficiente para acabar con su vida.

“Él se reventó la cabeza por este lado (el derecho), que fue por donde se pegó, y eran borbotones de sangre. Borbotones de sangre caían de su boca; todo iba por acá”, expresó la vecina del sector para el medio anteriormente mencionado.

Finalmente, la señora deja en claro que quiere colaborarle a la familia con su testimonio: “Quiero que sepan que él luchó mucho por su vida”.