Cayó alias ‘Caquetá’, exintegrante de las Farc, que integraba red que alquilaba armas para robos en Bogotá

Captura de alias 'Caquetá', exintegrante de las Farc, quien coordinada una red de alquiler de armas.

La Policía de Bogotá logró capturar o detener a a un peligroso hombre conocido con el alias de ‘Caquetá’ en el barrio El Remanso de Bosa. Según las autoridades este hombre que hizo parte de la extinta guerrilla de las Farc, integró una red de alquiler de armas de fuego para la comisión de hurtos en la ciudad.

Según las investigaciones de la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, alias de ‘Caquetá’ alquilaba las armas que eran usadas en asaltos y hurtos especialmente a establecimientos comerciales en el suroccidente de la capital.

“A través de la Sección de Investigación Criminal SIJIN y en coordinación de la Fiscalía General de la Nación, mediante una orden de registro de allanamiento en el barrio El Remanso de la localidad de Bosa, logra la captura de una persona de aproximadamente 38 años de edad, que tiene un arma de fuego con varios cartuchos para la misma. Esta persona hace parte de una estructura delincuencial de alquiler de armas de fuego para la comisión de delitos de hurtos a personas y entidades comerciales”, explicó el teniente coronel, Oscar Chauta, comandante Estación de Bosa de la Policía de Bogotá.

Las investigaciones oficiales señalaron que el detenido, originario de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, había integrado en el pasado la columna Urias Rondón de las extintas Farc-EP.

“Esta persona presenta varias anotaciones por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo, hurto agravado y calificado, y porte ilegal de armas de fuego”, indicó el comandante Estación de Bosa de la Policía de Bogotá.

Por estos hechos y ante las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un Juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.